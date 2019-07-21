تدفق بيتكوين الخارج من بيتميكس يتجاوز التدفق الدتخل بمقدار ٧٣ مليون دولار: توكن أناليست

تام شمس - الأحد 21 يوليو 2019 05:25 صباحاً - تجاوزت تدفقات بيتكوين (BTC) الخارجة من بورصة العملات المشفرة الرئيسية "بيتميكس"التدفقات الداخلة بشكل ملحوظ بعد أن تم الإبلاغ عن أن الشركة كانت موضوعًا لتحقيق تنظيمي.

تدفقات بيتكوين الخارجة من بيتميكس تتجاوز التدفقات الداخلة بمقدار ٧٣ مليون دولار

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، شهدت بيتميكس تدفقًا في بيتكوين بقيمة ٨٣ مليون دولار، في حين تم دخول ١٢ مليون دولار فقط، وفقًا لما أفاد به توكن أناليست، وهو مزود لبيانات بلوكتشين في لندن، في تغريدة يوم ١٩ يوليو.

تدفقات بيتكوين على مدار ٢٤ ساعة في البورصات الرئيسية. بإذن من: حساب توكن أناليست على تويتر

وبينما يبدو أن هذا التناقض غير طبيعي بالمقارنة مع البورصات الأخرى، مثل باينانس، التي شهدت تدفقًا خارجًا بقيمة ٥٤ مليون دولار إلى جانب تدفق داخل يبلغ ٥٨ مليون دولار، شهدت بورصة بيتميكس هيمنة التدفق الخارجي عدة مرات من قبل، وفقًا لتوكن أناليست.

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التدفق الداخل والخارج التاريخي على بيتميكس. بإذن من: توكن أناليست

هيمنة التدفق الخارج لبيتكوين على بيتميكس أمر طبيعي بسبب كمية بيتكوين الموجودة على المنصة

وجاء ارتفاع تدفقات بيتكوين إلى الخارج وسط تقارير صدرت مؤخرًا عن قيام هيئة تنظيم السلع في الولايات المتحدة (CFTC) بإجراء تحقيق في الشركة. حيث يزعم أن السلطة تحقق في بيتميكس لأن الولايات المتحدة هي واحدة من الدول المستبعدة من استخدام البورصة، المسجلة في سيشيل.

وفي حين اعتبر بعض المعلقين عبر الإنترنت الارتفاع الأخير في التدفقات الخارجية على بيتميكس علامة على الرحيل المذعور، إلا أن الشخصية الشهيرة بالمجال على تويتر WhalePanda قالت إن ذلك رد فعل طبيعي، مع الأخذ في الاعتبار كمية بيتكوين التي تحتفظ بها بيتميكس. حيث كتب قائلًا: "إنها تذكير أكثر للأشخاص الذين لا يتاجرون بنشاط بكامل ممتلكاتهم بسحب (بعضها)."

بيتميكس هي ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم وفقًا لحجم التداول اليومي المُبلغ عنه، حيث يبلغ حجم تداول بيتكوين ٣,٢ مليارات دولار في وقت كتابة المقالة، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب.