بيتكوين تقترب من ١١٠٠٠ دولار مع تسجيل أعلى ٢٠ عملة لمؤشرات ارتفاع

تام شمس - الأحد 21 يوليو 2019 03:33 صباحاً - السبت ٢٠ يوليو - شهدت أسواق العملات المشفرة حركة صعودية أخرى، حيث شهدت جميع أعلى ٢٠ عملة من حيث القيمة السوقية مكاسب كبيرة، في حين اقتربت عملة بيتكوين (BTC) من ١١٠٠٠ دولار مرة أخرى.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

فبعد الانخفاض إلى ما دون عتبة ١١٠٠٠ دولار يوم ١٤ يوليو، اقتربت بيتكوين من نقطة السعر اليوم، مع أعلى مستوى خلال اليوم عند ١٠٩٤٤ دولارًا، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب. حيث أضافت أكبر عملة مشفرة ٣,٧٪ إلى سعرها ليتم تداولها عند ١٠٩٢٢ دولارًا في وقت كتابة المقالة. ونظرًا لأن بيتكوين شهدت تقلبًا كبيرًا هذا الأسبوع، حيث انخفض سعرها إلى أقل من ٩٥٠٠ دولار، انخفضت العملة المشفرة بحوالي ٣٪ خلال السبعة أيام الماضية في وقت كتابة المقالة.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت إيثريوم (ETH)، وهي العملة المشفرة الثانية من حيث القيمة السوقية، بأكثر من ٥٪ ويتم تداولها عند ٢٣٢ دولارًا في وقت كتابة المقالة. وقد انخفضت أعلى عملة بديلة ١٣,٤ ٪ على مدى السبعة أيام الماضية.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

أضافت ريبل (XRP)، وهي ثالث أعلى عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، ٦,٤٪ ليتم تداولها عند ٠,٣٣٩ دولار، كما شهد أيضًا نموًا ملحوظًا على مدار الأيام السبعة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة ٢,٦٪ تقريبًا.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

أضافت بيتكوين إس في (BSV)، العملة المشفرة التاسعة من حيث القيمة السوقية، أكثر من ٢٥٪ من قيمتها اليوم، وشهدت أكبر نمو بين أعلى ٢٠ عملة من حيث القيمة السوقية.

وفي وقت كتابة المقالة، بلغ إجمالي القيمة السوقية ٢٩٨ مليار دولار بعد انخفاض هذا الرقم إلى أقل من ٢٥٠ مليار دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويصل حجم التداول اليومي إلى حوالي ٦٣ مليار دولار.