فرع العملات المشفرة بفيديليتي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص ائتمان في نيويورك: تقرير

تام شمس - الأحد 21 يوليو 2019 03:33 صباحاً - تقدمت شركة العملات المشفرة فيديليتي ديجيتال أسيتس سرفيسز (FDAS) بطلب للحصول على ترخيص للعمل كائتمان في ولاية نيويورك.

وقد قدمت فيديليتي ديجيتال أسيتس سرفيسز طلبًا إلى إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) للحصول على ترخيص ائتماني، وذلك حسبما أفاد موقع أخبار العملات المشفرة "ذا بلوك" يوم ٢٠ يوليو، نقلًا عن عدة مصادر مطلعة على الأمر.

وإذا تمت الموافقة على الترخيص، سيتم السماح لفيديليتي ديجيتال أسيتس سرفيسز رسميًا بتقديم خدمات حفظ العملات المشفرة في ولاية نيويورك، والتي تعمل كشركة ائتمان ذات غرض محدود، حسبما يشير التقرير.

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وفي التقرير، قال المحامي آرثر لونغ إن رخصة الائتمان أوسع من بيتلايسنس، وهي رخصة العملات المشفرة النموذجية لإدارة الخدمات المالية في نيويورك، مما يتيح لحاملها تشغيل المزيد من الخدمات المالية مثل الاستشارات المالية. ولم تؤكّد فيديليتي الخبر لذا بلوك حتى وقت كتابة المقالة.

وفي أبريل، عينت فيديليتي ديجيتال أسيتس سرفيسز "كريستين ساندلر"، المدير التنفيذي السابق لخدمة المحفظة وبورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة "كوين بيز"، كرئيس للمبيعات والتسويق. وقد انضمت ساندلر إلى الشركة لقيادة خدمة العملاء المؤسسيين وقيل إنها تستقر في نيويورك. وفي منتصف مايو، ذكر كوينتيليغراف أن فيديليتي ديجيتال أسيتس سرفيسز تعمل على توسيع فريقها الهندسي لبلوكتشين.

وفي الآونة الأخيرة، ذكرت وكالة رويترز أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تقدم بطلب لإدارة الخدمات المالية في نيويورك للحصول على رخصة عمل للعملات المشفرة لتشغيل عملة ليبرا المستقرة في نيويورك.