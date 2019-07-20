بالفيديو… دورة تعليمية مجانية للمبتدئين في عالم العملات الرقمية و الكريبتو

مجال العملات الرقمية المشفرة مجال واسع وله مصطلحاته ومفاهيمه.

المقبل والوافد الجديد لسوق العملات الرقمية المشفرة حتما سيواجه صعوبة في مسايرة الوضع الحالي نظرا للتطويرات الكبيرة الحاصلة به.

وعليه أولا المرور بمراحل تعليمية والتي تكون في العادة على شكل مقالات ودروس كتابية أو مرئية عن طريق مقاطع فيديو.

من جهتنا نقدم محتوى كتابي دوري في موقع الخليج 365 نشرح فيه طرق التسجيل في أهم منصات التداول ونصائح عامة حول أهم المحافظ الرقمية وغيرها من الدروس المفيدة للمتعلم الجديد.

كما سبق وأطلقنا في موقع الخليج 365 كورس ودورة حول أساسيات العُملات الرقمية المُشفرة للمُبتدئين للإطلاع عليها من الرابط.

** في بادرة جميلة من نوعها قام أحد أعضاء مجتمع الخليج 365 بإنشاء كورس مجاني (فيديو) للمبتدئين في عالم العملات الرقمية.



العضو عبد الرحمن العوين أراد المساهمة واثراء الزاد المعرفي للمقبلين الجدد على سوق العملات الرقمية المشفرة بتقديم دورة مجانية على شكل مقاطع فيديو على موقع udemy تتناول محاور ومفاهيم أساسية في هذا المجال من:

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التعريف بتقنية البلوكشين.

أنواع العملات الرقمية.

التعريف بموقع CoinMarketCap.

أهم المنصات التداولية.

أهم المحافظ وطرق التخزين.

شراء وبيع العملات الرقمية المشفرة.

نصائح عامة.

الكورس معد باللغة العربية ومقدم بطريقة سهلة وواضحة ومفهومة تتناسب مع المبتدئين والمقبلين الجدد لهذا المجال.

للإطلاع على الكورس المجاني

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