خبير إستراتيجيات التمويل: إطلاق عقود باكت الآجلة في الربع الحالي

تام شمس - السبت 20 يوليو 2019 11:43 مساءً - اقترح المدير الإداري والخبير الاستراتيجي في فندسترات غلوبال أدفيزرس "سام دوكتور" في منشور على تويتر نشر يوم ١٩ يوليو أن عقود بيتكوين (BTC) الآجلة في باكت ستُطلق هذا الربع.

ووفقًا لهذا المنشور، الذي تضمن ملخصًا عن الدروس المستفادة لمؤسسة فندسترات من قمة الأصول الرقمية لباكت التي عقدت يوم ١٨ يوليو، سيتم إطلاق العقود الآجلة للشركة في الربع الحالي. ومن المفترض أن يتم الإطلاق لمتابعة الاختبارات التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل. وتعتقد الشركة أن الإطلاق سيكون بمثابة حافز لتسريع دخول المستثمرين من المؤسسات التقليدية. ويذكر المنشور:

"يبدو أن هناك مجموعة كبيرة من المتبنين الجاهزين للعمل في اليوم الأول من إطلاق باكت، مع اكتساب فريق المبيعات زخمًا بين السماسرة وصانعي السوق ومكاتب التداول الدعامة وموفري السيولة".

وخلال الحدث المذكور أعلاه، من الواضح أن مفوض هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دون ستامك عبر عن أنه لا توجد عملة مشفرة حالية يمكن أن تهدد الاستقرار المالي وأن الهيئة التنظيمية تشهد طلبًا متزايدًا على عقود بيتكوين الآجلة من الجمهور. وخلال القمة أيضًا، ورد أن كبير مسؤولي المعلومات في شركة استثمار العملات المشفرة "بلوك تاور"، آري بول، كان واثقًا من أنه بمجرد أن يجعل تطبيق أو واجهة مستخدم من العملات المشفرة آمنة وموثوقة وسهلة الاستخدام مثل باي بال، فإن اعتماد البيع بالتجزئة سيكون هائلًا.

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ووفقًا لملاحظات فندسترات، قال بول أيضًا إنه لا ينبغي للمؤسسات أن تتجاهل الأصول المشفرة، بالنظر إلى ارتباطها المنخفض بالأصول التقليدية وبمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين ٢٠٠٪ و٣٠٠٪. وقال أيضًا إن مقاومة التضخم والمصادرة للعملات المشفرة هي اقتراح قيمة رئيسي.

ومن ناحية أخرى، قال دان مورهيد، الرئيس التنفيذي لشركة بانتيرا كابيتال، إن معظم التوكنات ستفشل وسيبقى عدد قليل من البروتوكولات الأساسية، ولكن مع وجود آلاف التطبيقات اللامركزية المبنية عليها.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في مايو، فإن إنترمونتيننتال إكستشينج تتخذ خطوات لضمان موافقة هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية على باكت.