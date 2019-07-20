كريبتوكارت: بورصة عملات مشفرة هندية أخرى تُغلق أبوابها

تام شمس - السبت 20 يوليو 2019 11:43 مساءً - أعلن مؤسس بورصة العملات المشفرة الهندية "كريبتوكارت"، غورانغ بودار، أن شركته ستغلق أبوابها على موقع لينكدين الأسبوع الماضي.

وفي هذا المنشور، وصف بودار إغلاق البورصة بأنه "صعب، بالنظر إلى العمل الشاق الذي وضعناه"، لكنه خلص إلى أن التجربة كانت عمومًا إيجابية وأنه فخور بالمنصة وبدا أنه عازم على البقاء في هذا المجال، يسأل "إذا كنت تعرف أي شخص مهتم بإطلاق بورصة خاصة به، فيرجى إخبارنا بذلك."

وقد أعلن بودار أنه يبحث عن فرص في إدارة المنتجات، وسأل أي شخص يعرف مثل هذه الفرص للاتصال به. وقد أطلق بودار كريبتوكارت في عام ٢٠١٧، أي منذ حوالي عام وتسعة أشهر.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن أوقفت بورصة العملات المشفرة الهندية كوينيكس عملياتها في يونيو، وفي مايو، أعلنت ماي كوينوم - وهي بورصة أخرى للعملات المشفرة تعمل في البلاد - عن وقف خدماتها. وقد أشارت كلتا البورصتين إلى أن البيئة التنظيمية العدائية هي سبب إغلاقهما.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف الشهر الماضي، يُقال إن المشرعين الهنود اقترحوا فرض عقوبة السجن لمدة ١٠ سنوات على المواطنين الذين يتعاملون مع العملات المشفرة. ويعد نظام العملات المشفرة الجديد جزءًا من مشروع قانون تم اقتراحه مؤخرًا باسم "حظر العملات المشفرة وتنظيم قانون العملة الرقمية الرسمي ٢٠١٩."