تام شمس - السبت 20 يوليو 2019 11:43 مساءً - أعلن مؤسس بورصة العملات المشفرة الهندية "كريبتوكارت"، غورانغ بودار، أن شركته ستغلق أبوابها على موقع لينكدين الأسبوع الماضي.
وفي هذا المنشور، وصف بودار إغلاق البورصة بأنه "صعب، بالنظر إلى العمل الشاق الذي وضعناه"، لكنه خلص إلى أن التجربة كانت عمومًا إيجابية وأنه فخور بالمنصة وبدا أنه عازم على البقاء في هذا المجال، يسأل "إذا كنت تعرف أي شخص مهتم بإطلاق بورصة خاصة به، فيرجى إخبارنا بذلك."
وقد أعلن بودار أنه يبحث عن فرص في إدارة المنتجات، وسأل أي شخص يعرف مثل هذه الفرص للاتصال به. وقد أطلق بودار كريبتوكارت في عام ٢٠١٧، أي منذ حوالي عام وتسعة أشهر.
وتأتي هذه الأخبار بعد أن أوقفت بورصة العملات المشفرة الهندية كوينيكس عملياتها في يونيو، وفي مايو، أعلنت ماي كوينوم - وهي بورصة أخرى للعملات المشفرة تعمل في البلاد - عن وقف خدماتها. وقد أشارت كلتا البورصتين إلى أن البيئة التنظيمية العدائية هي سبب إغلاقهما.
وحسبما أفاد كوينتيليغراف الشهر الماضي، يُقال إن المشرعين الهنود اقترحوا فرض عقوبة السجن لمدة ١٠ سنوات على المواطنين الذين يتعاملون مع العملات المشفرة. ويعد نظام العملات المشفرة الجديد جزءًا من مشروع قانون تم اقتراحه مؤخرًا باسم "حظر العملات المشفرة وتنظيم قانون العملة الرقمية الرسمي ٢٠١٩."
كانت هذه تفاصيل خبر كريبتوكارت: بورصة عملات مشفرة هندية أخرى تُغلق أبوابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.