بنك تايلاند مستعد لمناقشة ليبرا، مع بعض القلق بشأن الأمن

تام شمس - السبت 20 يوليو 2019 11:43 مساءً - قال محافظ بنك تايلاند فيراتاي سانتيبرابهوب أن المؤسسة منفتحة لمناقشة عملة ليبرا المستقرة من فيسبوك مع الشركة، وذلك حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية شينخوانت يوم ١٩ يوليو.

ووفقًا للتقرير، أدلى سانتيبرابهوب بتصريحاته في معرض بانكوك للتكنولوجيا المالية في ١٩ يوليو، مشيرًا إلى أن فيسبوك قد اتصل بالفعل بالبنك المركزي عدة مرات. كما أشار إلى أن المؤسسة قد أنشأت فريقًا جديدًا لدراسة التقرير الرسمي لليبرا، لكن تحليلهم سيستغرق بعض الوقت. حيث ذُكر أن سانتيبرابوب قال: "نحن لن نتسرع في اتخاذ قرار بشأن ليبرا بعد"، مستمرًا في التأكيد على أهمية الأمن:

"لقد بدأت جميع أنواع الأموال الرقمية الجديدة في الظهور، وبالتالي فإن بنك تايلاند يراقب الجميع ولا يعطي محاباة لأي خدمة مالية معينة. فالأمن في الخدمات المالية هو الأولوية القصوى للبنك. وسوف يستغرق الأمر وقتًا".

وبحسب ما ورد قال سانتيبرابوب أن ليبرا لا يمكنها ببساطة استبدال البات التايلندي، وخلص إلى أن "ليبرا لا يمكنها التدخل واستبدال جميع العملات والأموال الرقمية".

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الشهر، جادل المسؤول القانوني في مكتب السياسات المالية سومابورن مانسون بأن ليبرا من المحتمل أن يواجه صعوبات في دخول تايلاند لأن العملة المشفرة لا تندرج تحت أي تشريع مالي محلي موجود حاليًا.