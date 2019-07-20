إيردروب ريفرال بروجرام Grin على منصة Bitforex

تم إطلاق Grin في 15 كانون الثاني (يناير) 2019 ، وهو عملة مشفرة تركز على الخصوصية دون رقابة في تطبيق Mimblewimble , وفقًا لموقعه على الويب ، يريد المطورون أن يكون Grin قابلاً للاستخدام من قبل الجميع بغض النظر عن الحدود أو الثقافة أو المهارات أو الوصول ، بدون معلومات العنوان أو المبالغ المخزنة على البلوكتشين .

تم إطلاق Grin بدون مكافآت أولية أو ICO أو مؤسسين وتعتمد على تبرعات لدعم التطوير طويل الأجل للمشروع ، تم تطوير Grin بشكل علني ، بواسطة مطورين موزعين في جميع أنحاء العالم ، لا تخضع لسيطرة أي شركة أو مؤسسة أو فرد .

تعمل MimbleWimble على رفع مستوى التشفير للسماح بإزالة معظم بيانات المعاملة السابقة ، هذا يضمن عدم انهيار Grin على المدى الطويل .

رابط العملة في كوين ماركت كاب : https://coinmarketcap.com/currencies/grin/

تفاصيل حول حملة الإيردروب :

خصصت منصة Bitforex الشهيرة ماقيمته 4000 GRIN مايساوي 13 الف دولار امريكي كحملة إيردروب خاصة بمستخدمي المنصة ، بحيث اشتراكك في الإيردروب ستحصل على 0.02 GRIN ولكل شخص تدعوه ستحصل على 0.02 GRIN , اي مايعادل 1$ لكل احالة .

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الخطوات :

قم بالتسجيل بمنصة Bitforex من خلال الرابط : https://www.bitforex.com بعد التسجيل يجب عليك تفعيل المصادقة الثنائية SMS verification او Google authentication . انسخ كود UID الخاص بحسابك على المنصة وضعه في النموذج هنا .

ملاحظات :

رابط احالتك تجده في قسم Asset ثم اضغط على Referral .

ينتهي الإيردروب بتاريخ 2 اغسطس 2019 .

التوزيع في 7 اغسطس 2019 .

لإحتساب الأحالة يجب على الشخص الذي دعيته تفعيل المصادقة الثنائية .

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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