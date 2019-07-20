إيطاليا: القبض على مدير تنفيذي سابق لأحد منصات تداول العملات الرقمية

يطرح البعض في مجتمع الخليج 365 للمناقشات حول سبب طرحنا لأخبار احتيال وسرقة وغيرها من الأخبار التي تبدو ذات طابع سلبي.

الغرض من طرحنا لها في موقع الخليج 365 هو لإفادة المستخدمين بأهم قضايا الاحتيال الحالية وطرق نسجها لعدم الوقوع ضحية لمثلها والاقتداء بالتجارب الواردة فيها.

قامت الشرطة الايطالية يوم أمس الجمعة بتوقيف الرئيس السابق لمنصة WEX التداولية السيد “ديمتري فاسيليف” ذو الجنسية الروسية.

رفضت الشرطة الايطالية التعليق حول عملية القبض ولم تكشف عن أية تفاصيل اضافية لوسائل الاعلام.

منصة WEX لتداول العملات الرقمية المشفرة والتي تم اطلاقها سنة 2017 كخليفة للمنصة السابقة والبائدة BTC-e والتي حلت وانتهت بسبب احتيالي أيضا في وقت سابق.

حيث تم اطلاق المنصة الجديدة WEX من قبل “فاسيليف”

وتم تشغيلها لمدة سنة كاملة قبل أن تجمد عمليات سحب الأموال بالكامل في شهر يوليو من سنة 2018

ولم تستعد الخدمة منذ ذلك الحين.

الاضطرابات بدأت في الظهور بعد محاولة “فاسيليف” بيع WEX إلى “ديمتري خافتشينكو”

لكنهم لم يصلو لإتفاق ليختفي “فاسيليف” بمفاتيح المحافظ التي احتوتها المنصة.

كما تم تحويل ما قيمته 19 مليون دولار من عملة الايثيريوم من محافظ منصة WEX إلى منصة بينانس

لتقوم بينانس فيما بعد بتجميدها ولم يعرف مصيرها بعد لغاية اللحظة.

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مستخدمو منصة WEX رفعوا دعاوي قضائية وشكاوي لمراكز الشركة في سبتمبر 2018 لفتح التحقيق حول أموالهم المودعة في المنصة والتي لم يستطيعوا استرجاعها.

كما كتب هؤلاء المستخدمين رسالة مفتوحة للرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” طالبين إياه بالتدخل وانصافهم بعدالة وارجاع أموالهم مثلما ذكره المصدر.

ليتم اخطار المستخدمين بأن الرسالة تم تحويلها لمقر الشرطة الروسية.

في شهر مارس الماضي أفادت تحقيقات جديدة حول مواطنين من ايران كانو يستخدمون منصة WEX لغسل مايزيد عن 6 مليون دولار.

كما أظهرت ذات التحقيقات بأن المنصة المفككة سابقا BTC-E كانت 60 إلى 70% من معاملاتها تعتمد على العملات المشفرة المسروقة من منصة Mt.Gox

حيث امتازت كل من منصة BTC-e و WEX بعدم تشديدها على اجراءات التعرف على المستخدمين KYC.

وعليه وخروجا بالشاهد من القصة هو:

عدم ايداع أموالك الاستثمارية في منصة غير معروفة وغير موثوقة جيدا والتعامل مع المنصات العالمية يكون أفضل وأسلم.

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