إعلان البيتكوين كسلعة قانونية في أحد المحاكم الصينية

تشهد العملات الرقمية المشفرة مرحلة التنظيم والضبط من طرف الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم.

فبعد تطرق مجلس الشيوخ الأمريكي ومناقشته لعملة ليبرا، والتي تأثرت فيها أسعار سوق الكريبتو بشكل ملحوظ تباعا حسب التصريحات الصادرة من مجلس الشيوخ.

إلا أن الفصل في التعامل مع عملة ليبرا وبيتكوين والتصريح الايجابي لأحد أعضاء مجلس الشيوخ بأن البيتكوين لا يمكن ايقافه:

عضو الكونغرس الأمريكي: ليس لدى أحد القدرة على إيقاف أو تعطيل البيتكوين

جعل البيتكوين يرجع لمساره الصعودي ويعود لقيمة 10 آلاف دولار.

لتظهر أحد الأخبار الجديدة الايجابية وهاته المرة من الصين حيث تفاعل جمهور الكريبتو مع مشاركة الحساب Dovey Wan على تويتر:

والتي جاء فيها أن أحد المحاكم الصينية بالضبط محكمة Hangzhou اعترفت بأن البيتكوين سلعة قانونية.

للعلم ليست هاته المرة الأولى التي يتم فيها تسمية البيتكوين بالأصول القانونية في الصين من قبل هيئات قضائية.

بل هناك سابقة سنة 2018 أين أعلنت لجنة التحكيم في محكمة Shenzhen بأن البيتكوين قانوني امتلاكه ونقله.

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تصريح محكمة Hangzhou المختصة في قضايا الانترنت تضيف مزيد من المصداقية للبيتكوين في الصين.

حيث أعلنت واعتبرت البيتكوين كعملة مشفرة تلبي متطلبات الملكية الافتراضية نظرا لأنها ذات قيمة ونادرة.

إلا أن التصريح الجديد من طرف أحد المحاكم الصينية لن يحرك ويلغي القانون السابق القاضي بحظر تداول العملات المشفرة وحظر العروض الأولية ICO.

لكنه يمنح مالكيه حماية قانونية في البلاد ويمكن امتلاكه كسلعة على نطاق واسع.

اعتبر بعض المحللين أن الاجراء الجديد المتخذ من أحد مؤسسات السلطة القضائية في الصين من شأنه تخفيف السيطرة على العملات المشفرة، ويمكن أن يكون بادرة وبشرى لخطوات تسهيلية جديدة قادمة.

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