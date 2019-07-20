اعتقال “إسرائيلي” بتهمة سرقة 1.75 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة

تم توجيه الاتهام رسمياً إلى رجل يبلغ من العمر 31 عاماً في محكمة تل أبيب واتهامه بسرقة 1.75 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة.

وذكر التقرير يوم الأمس أن, إلياهو جيجي, قام بسرقة عدد من العملات الرقمية منها عملة البيتكوين (BTC) و الايثيريوم (ETH) و داش (DASH) من مواطني عدد من الدول من ضمنها بلجيكا و هولندا و ألمانيا.

وأشار التقرير إلى أن المتهم كان يدير مؤسسة إجرامية وقام بتوزيع البرامج الضارة من خلال مواقع الويب لإختراق أجهزة الضحايا و سرقة العملات الرقمية الخاصة بهم, وتم تغطية الخبر في بدايته عبر موقع الخليج 365 تحت عنوان:

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وبحسب ما ورد فإن المتهم قام بنقل العملات الرقمية المشفرة المسروقة بين عدد من المحافظ المختلفة وتقسيمها و تحويلها إلى عملات رقمية أخرى لإخفاء تتبع عملياته.

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واتهم إلياهو جيجي بتهمة ارتكاب جرائم السرقة و الاحتيال وغسيل الأموال بالذات إلى جرائم تتعلق بضريبة الدخل, بحسب ما ذكر التقرير.

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