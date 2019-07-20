صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي: العملات المستقرة لا تسبب القلق

تام شمس - السبت 20 يوليو 2019 02:44 صباحاً - صرح مسؤولٌ بالبنك المركزي الأوروبي (ECB) بأنه يجب أن يكون المستخدمون على دراية بالمخاطر المرتبطة باستخدام العملات المستقرة، ولكن يجب ألا يشعروا بالقلق.

فحسبما ذكرت رويترز يوم ١٨ يوليو، قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ورئيس بنك دويتشه بوندس بنك، ينس ويدمان، إن العملات المستقرة - العملة الرقمية المصممة لتقليل تقلب الأسعار عن طريق ربطها بأصول أخرى - تقدم للمستخدمين فرصًا للازدهار، ومع ذلك ينبغي للمستخدمين اليقظة فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة.

وقد ألقى ويدمان تعليقاته في مؤتمر صحفي في اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية. حيث صرح ويدمان قائلًا "لا يوجد سبب للقلق، لكن هناك سبب لليقظة".

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كما تحدث ويدمان أيضًا لصالح مشروع العملة المشفرة "ليبرا" من فيسبوك. وجادل على وجه التحديد بأنه لا ينبغي للمنظمين العالميين قمع المشروع في بدايته، مضيفًا أن العملات الرقمية مثل ليبرا يمكن أن تكون جذابة للمستهلكين في حالة وفائهم بوعدهم.

ومع ذلك، فإن مجموعة من صانعي السياسة الآخرين لا يشاركون رأي ويدمان في ليبرا، حيث قال وزير التمويل الفرنسي برونو لو مير إن مجموعة السبع "لا يمكن أن تقبل شركات خاصة بإصدار عملاتها الخاصة دون سيطرة ديموقراطية".

وادعى براد شيرمان، عضو الكونغرس الديموقراطي في الولايات المتحدة، مؤخرًا أن "مارك زوكربيرغ يرسل طلبًا صديقًا إلى تجار المخدرات والمتاجرين بالبشر والإرهابيين" من خلال إطلاق عملة ليبرا المشفرة.