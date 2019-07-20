الرئيس التنفيذي لشركة "داتا غامبو": أسواق النفط يمكنها توفير ٣٠٪ مع بلوكتشين

تام شمس - السبت 20 يوليو 2019 12:49 صباحاً - يمكن لمشغلي النفط العالميين توفير ما لا يقل عن ٣٠٪ عن طريق استخدام بلوكتشين في بنيتهم ​​الأساسية، وفقًا لبيانات من شركة بلوكتشين الناشئة "داتا غامبو".

وقد ناقش أندرو بروس، الرئيس التنفيذي لشركة بلوكتشين الأمريكية الناشئة "داتا غامبو"، تنفيذ العقود الأوتوماتيكي المدعوم من بلوكتشين في صناعة النفط على بلومبرغ كوموديتيز إيدج يوم ١٩ يوليو.

وعندما سئل عن مقدار ما يمكن للجهات الفاعلة في صناعة النفط توفيره من خلال تنفيذ تطبيقات بلوكتشين مثل تنفيذ العقود على أساس بلوكتشين بدلًا من العقود الورقية التقليدية، جادل بروس بأن هذه الحلول يمكن أن توفر ما لا يقل عن ٣٠٪، مشيرًا إلى الدراسات الداخلية التي أجرتها الشركة. ووفقًا لبيانات داتا غامبو، بلغ سوق النفط والغاز ٢,٦ تريليون دولار بحلول عام ٢٠١٧.

Advertisements

وفي مايو ٢٠١٩، جمعت داتا غامبو ٦ ملايين دولار من كبرى شركات الطاقة العالمية، بما في ذلك شركة رأس المال الاستثماري "إكوينور تكنولوجي فنتشر" التابعة لشركة إكوينور وشركة مشاريع أرامكو السعودية للطاقة التابعة لشركة أرامكو السعودية. وبتمويل إجمالي يصل إلى ٩,٣ ملايين دولار، يتوقع المستثمرون أن تقوم الشركة بتحسين سلاسل إمدادات النفط والغاز من خلال القضاء على النزاعات وتقديم المعاملات الآلية، وكذلك تقليل أوقات التسوية في سلسلة التوريد.

وفي ١٨ يوليو، أفيد بأن المؤسس المشارك لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أبل "ستيف وزنياك" يخطط للاستثمار في شركة Efforce، وهي شركة جديدة تعمل على توفير الطاقة بدعم من بلوكتشين في مالطا.

وفي وقتٍ سابق، أفاد كوينتيليغراف أن فيليب موريس قدرت توفيراتها المحتملة عند الاعتماد على بلوكتشين أن تبلغ ٢٠ مليون دولار. حيث قال الرئيس العالمي لشركة فيليب موريس للابتكار التكنولوجي إن العمل اليدوي ومخاطر التزييف المرتبطة به تكلف الصناعة والحكومات ١٠٠ مليون دولار سنويًا.