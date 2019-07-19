نورييل روبيني يتهم المدير التنفيذي لمنصة BitMEX بممارسة أنشطة غير قانونية

“نورييل روبيني” أستاذ جامعي بجامعة نيويورك وأحد الشخصيات الاعلامية المثيرة للجدل بتصريحاته اللاذعة تجاه تقنية البلوكشين وتجاه العملات الرقمية المشفرة.

تطرقنا لمقابلته ونقاشه الساخن مع السيد “آرثر هايس” مدير منصة BitMEX ضمن مناظرة تمت في قمة آسيا للبلوكشين.

نشر “نورييل روبيني” مؤخرا مقالة افتتحها باتهام “آرثر هايس” بممارسة أنشطة غير قانونية ممنهجة واقترح أن يتم حظر الرافعة المالية التي تقترحها المنصة.

المقالة المنشورة مؤخرا من طرف “نورييل روبيني” والتي تحمل عنوان: “The Great Crypto Heist” توجه انتقاد للحالة الراهنة لصناعة العملات المشفرة لتتحول عن مسارها في أسطرها القادمة وتوجه لاستهداف “آرثر هايس”.

وأضاف “نورييل” في مقالته تهجما على جميع المنصات التي توفر روافع مالية 1/100

كما خص بالذكر منصة BitMEX بأنها تربح من صندوق التصفية الخاص بها

كما أضاف بأن المنصة لا تخضع للوائح مكافحة غسيل الأموال و KYC كما وصفها بأنها منصة لتمويل الارهابيين.

رد “أرثر” على اتهامات “روبيني” كان سريعا حيث نفى ما وجه له ولمنصته جملة وتفصيلا وقال:

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“منصة BitMEX توفر طريقة آمنة وسريعة ومهنية لمستخدمي ومستمثري الأصول المشفرة، كما أننا نخضع لجميع القوانين واللوائح”.

خسر “نورييل روبيني” مناظرته ضد “هايس” وسبق ونشر هذا الأخير مقتطفات لفيديو من كلام “روبيني” الذي غلب عليه الشتم والاهانة.

لكن “روبيني” طالب بالافراج عن المناظرة كاملة وعدم التلاعب بها وهو ما أيده فيه العديد من مجتمع التشفير حيث ولحد الساعة لم تكشف المناظرة بشكل كلي.

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