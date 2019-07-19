تعرف على تفاصيل شراكة شبكة النيو (NEO) و مشروع Ontology الجديدة

ظهرت بعض الأخبار في وقت سابق بأن مشروع وشبكة Ontology تفكر في التخلي عن شبكة النيو (NEO):
شبكة Ontology تفكر في التخلي عن شبكة النيو (NEO)
للعلم يتشارك المشروعان في نفس الموارد البشرية العاملة عليهما.
ليتم ظهور خبر مفاده شراكة جديدة بين شبكة النيو (NEO) و مشروع Ontology.
الشراكة الجديدة بين الشركتين ستسمح لشركة النيو الاستفادة من بروتوكول Ontology وبالتعاون المشترك جنبا إلى جنب في إعداد الهيكلة وبناء الاستراتيجية اللازمة لتحسين التشغيل المتبادل.
NEO تود التركيز بشكل أكبر على البروتوكولات والمكونات التي من شأنها دعم صناعة العملات المشفرة، ببنما مشروع Ontology يهدف للحصول على اطر هوية طويل الأمد والتعمق بشكل أكبر في اللامركزية.
علق الرئيس التتنفيذي ومؤسس كلتا الشركتين نيو و انطولجي حول الشراكة الجديدة قائلا:
“الشراكة الجديدة تمثل الخطوة التالية لمشروع NEO ويعتبر مشروع Ontology مستقبل هذه الصناعة.
وبتعاون اثنين من رواد هذه الصناعة فسيكون هناك نهج تعاوني في حل المشاكل الصعبة.
من خلال بناء أساس شامل لتقديم حلول واقعية واستخدام تقنية البلوكشين في التغلب على التحديات والقضايا المتعلقة به”.
بينما علّق “لي جون” مؤسس Ontology مصرحا:
“من خلال بناء نظام مفتوح عبر سلسلة البلوكشين.
NEO و Onotolgy ستشجعان تبادل القيمة عبر سلاسل مختلفة وبذلك التعاون في مجال الأعمال وبخاصة البنى التحتية الأساسية للأنترنت المقبل ومن خلال تعزيز الجهود التقنية فسيتم تسريع عملية تطوير التطبيقات على البلوكشين بشكل أكبر”.
بتعاون المشروعين مع بعضهما البعض فمن شأنهم تقديم حلول ابداعية وتقديم أنترنت جديد يتلائم مع المرحلة القادمة.
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