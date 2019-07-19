مؤيد للذهب ينتقد عيوب النظام المالي لعملة البيتكوين

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية …نستعرض معكم مقال حول نظرة خاصة من المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GoldMoney – والذي يؤيد الذهب كأصل – لمشاكل نظام التعدين في شبكة بلوكتشين البيتكوين كنظام نقدي معيب للمكافئات يهدر الأموال على طاقة التعدين في الشبكة من أجل إبقاء نظام عملة البيتكوين على قيد الحياة… ما هي أسبابه؟

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

يعتقد السيد روي سيباج من مؤسسة (GoldMoney -TSX: XAU) أن الأداء السعري لعملة بيتكوين قد تفوق على سوق السندات العالمية في عام 2019 ، لكنها لا تزال استثمارًا سيئًا.

حيث قدم المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة في الأسبوع الماضي عملات البيتكوين كنظام ينفق مليارات الدولارات من أرباحها السنوية ، وذلك لمجرد البقاء على قيد الحياة ، وأشار السيد روي إلى المعدنين في شبكة بلوكتشين البيتكوين ، وهي شبكة من المعدنين الذين يعملون في الشبكة لربح العملات الرقمية ، والتي تساهم بحوالي 65000 Peta hashes من قوة أجهزة الحاسبات الآلي في الشبكة وذلك من أجل الحفاظ على شبكة بلوكتشين البيتكوين ، وهذا حسبما ورد في التقرير التالي

وتأتي هذه الطاقة من إستهلاك الكهرباء السنوي بقيمة تقدر بحوالي 7.5 مليار دولار ، وعلاوة على ذلك فإن تكلفة الحفاظ على معدات أجهزة تعدين العملة الرقمية هذه ، حيث يصل إجمالي الإنفاق السنوي لتشغيل تعدين شبكة بلوكتشين البيتكوين إلى حوالي 10 مليارات دولار – أكثر أو أقل.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة GoldMoney موضحا:

“وهذا المبلغ – يقصد الـ 10 مليارات دولار – الذي يتم إنفاقه في السنة مستحق إلى المعدنين في شبكة البلوكتشين من قبل مالكي العملة ، وهكذا عندما تنظر إلى عملة البيتكوين حتى اليوم ، عندما تبلغ قيمتها السوقية 13000 دولار ، فإن ذلك يمثل حوالي 220 مليار دولار من القيمة السوقية التقديرية الإجمالية للبيتكوين .

وحيث أنه لديك نظام نقدي ، يقدر بقيمة 220 مليار دولار ، فإنه يكلف حوالي نسبة 4 إلى 5 في المائة في السنة لمجرد الحفاظ على إستدامة وجوده عاماً بعد عام ، وهذا النظام بالنسبة لي أسوأ من أي هيكل بناء سلبي لعوائد السندات negative yielding building bond. “

نستعرض معكم المخطط البياني التوضيحي التالي – المصدر: Bloomberg

المعدنون في شبكة البلوكتشين يعتبرون بمثابة المنظمة ؛ و البيتكوين هو الأمن

وأضاف السيد سيباج أن الطريقة الوحيدة لإستمرار عمل نظام شبكة البيتكوين على المدى الطويل هي زيادة القيمة السعرية للعملة بمرور الوقت ، حيث سيحتاج المستثمرون إلى شراء عملات البيتكوين من مجمعات تعدين العملات المعرفة بإسم mining pools مقدماً في مقابل الحصول على النقود الورقية.

ومن خلال القيام بذلك ، سوف يستمر المعدنون في الشبكة في تشغيل نظام شبكة البلوكتشين إلى أجل غير مسمى ، حيث سيقرر هؤلاء المعدنون في النهاية ما إذا كانوا يقومون بالتعدين على شبكة معينة بناءً على الحوافز والمكافئات الموجودة أم لا ، وكلما انخفض الدخل العائد على المشاركة في تعدين العملة ، زادت فرصة رحيلهم عن شبكة البلوكتشين هذه.

وهكذا أوضح السيد سيباج رؤيته للمسألة وأضاف أيضا:

“إذا أرادوا هم ذلك ، ولكن ماذا يمكن أن يحدث إذا لم يتم تحفيزهم بالمكافئات العائدة ، وهكذا بنفس الطريقة التي لا يتقاضى فيها أي مسؤول تنفيذي في نظام على أداء وظيفته – في هذه الحالة يمكنهم المجادلة ، حيث أن لديهم القدرة على المساومة في هذه المعادلة لفرض أنه ، في مرحلة ما في المستقبل ، يتعين على الشخص الذي قام بشراء عملة البيتكوين في الماضي أن يدفع أكثر ”

يتسائل السيد سباج عن : لماذا نحتاج كلا من الذهب و عملة البيتكوين ، ونشر الفيديو التالي على يوتيوب نستعرضه معكم:

هذا ويمكن رؤية تجمع أولئك المعدنين في البلوكتشين عبر تاريخ شبكات الدفع المستندة إلى شبكة البلوكتشين ، حيث قام السيد “جيهان وو” -وهو صاحب شركة تصنيع معدات تعدين العملات الرقمية الصينية الشهيرة Bitmain ، بعمل إنقسام Fork على شبكة عملة البيتكوين ليصنع لنا عملة الـ Bitcoin Cash ، وذلك من خلال الجمع بين العديد من مجمعات التعدين mining pools.

لقد كانت هذه خطوة لدعم نظام يقال إنه قد حفز المعدنين في شبكة البلوكتشين بشكل أفضل ، وقال السيد سيباغ أيضا إن هناك دائما خطر حدوث مثل هذه الأحداث ، وذلك لأن معدني العملات الرقمية “يعملون وكأنهم يمثلون مجلس الكونغرس في صناعة ما” .. حسنا الأمر لا يختلف .. فلا يوجد فرق بينهم وبين كونهم مجلس تحكم في التسعير.

وأضاف السيد “سيباج” أن التعدين في شبكة البلوكتشين يعتبر بمثابة منظمة ، وتنتج عملات البيتكوين بقصد تحقيق الربح ، وهذا يجعل العملة الرقمية أحد أصول الأمان ، إنها تمتلك القيمة طالما أن مؤيديها على إستعداد لتخصيص مواردهم الحوسبية المتعطشة للمال في تشغيل نظامها ، ولكن إذا لم يستمروا في دعم هذا النظام ، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض القوة الحوسبية hash power في شبكة البلوكتشين ، وسيؤدي ذلك في النهاية إلى خنق قدرة سعر البيتكوين على الإرتفاع لأبعد من ذلك ، مما يؤثر على سرعات تنفيذ المعاملة ومستوى الثقة في الشبكة وما إلى ذلك.

وأضاف السيد سيباج موضحا:

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“وفي أسوأ الحالات ، إذا كنا نفكر في مخاطر الذيول الخلفية tailrisks ، فيمكنك الحصول على ما رأيته في حالة شبكة بلوكتشين عملة Ethereum classic مؤخرًا ، حيث تتعرض للهجوم من نوعية 51% attack ، في هذه الحالة يأتي شخص ما ويقوم بتعدين عدد من الكتل blocks المزيفة في شبكة البلوكتشين ، ثم في هذه الحالة تكون قد وصلت إلى ضرورة أن تقوم بعمل إنقسام fork على شبكة بلوكتشين العملة مرة أخرى “.

هل يقوم المبشرون بالعملات الرقمية بتضليل الشباب الصغار؟

حسنا .. إن عملة البيتكوين لن تحل محل الذهب ، حيث أكد السيد Sebag على ذلك الأمر بلهجة شديدة ، وذلك ردا على تلك الحملة الموجودة أثناء حركة صعود البيتكوين تحت عنوان هاشتاج #DropTheGold أي -خفض الذهب -من قبل السيد Barry Silbert .

ومع ذلك ، لقد أضاف المستثمر أن كلا من عملة البيتكوين و الذهب يسيرون في سباق محتدم potato sack race ضد نظام العملات الورقية ، ولكن يجب أن تعمل العملة الرقمية أولاً على إصلاح مشكلاتها الأساسية. وهذه مقتطفات من المسألة:

ما يهمني أكثر هو مستقبل عملة بيتكوين ، لأن نظام عملة البيتكوين يحاول من ناحية ، محاذاة نفسه مع الـ Keynesians ، مع نظام النقود الورقية ، لا سيما عندما يبدأ في مهاجمة الذهب ، ولكن من ناحية أخرى ، لا يعالج هذه العيوب في تصميم هيكل النظام الأساسية..”

وفي هذا الخصوص نشر حساب مؤسسة الإستثمار المعروفة GrayScale على موقع تويتر تغريدة نستعرضها معكم فيما يلي:

اليوم ، كشفنا عن إعلان التلفزيوني لـ #DropGold نعتقد أنه يجب أن تشاهده حقا #MustWatch

هذا وقد أضاف السيد سيباج أن الخبير الإقتصادي الشهير نورييل روبيني ، والمستثمر الشهير في الذهب السيد بيتر شيف قد قدم شرح لعيوب نظام عملة البيتكوين الأساسية بدقة ، ولا يستخدمه مستخدمي العملات الرقمية بشكل صحيح في الدفعات أو في التحوط أو حتى في التبادل بعد الآن وذلك حسبما ورد عبر التقرير التالي Peter Schiff

هذا واختتم الرئيس التنفيذي لشركة Goldmoney سلسلة إنتقاداته بهذه الجملة:

“وعندما حاولت أن أقول .. حسنا ، ما الذي يحاول أولئك المبشرون بعملة البيتكوين أن يقولوه لنا أن نفعله ؟ فقط الإحتفاظ على عملة البيتكوين HODL. فقط الإحتفاظ بها و إبقاءها على قيد حياة عزيزة “.

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن للسوق .. ماذا تتوقع لمستقبل حركة سعر عملة البيتكوين والعملات الرقمية على المدى القريب والمتوسط ، وما هو رأيك حول صحة هذه الإنتقادات الموجهة تجاه نظام التعدين في شبكة بلوكتشين البيتكوين من عدمها ؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :ccn.com

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