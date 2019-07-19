سعر البيتكوين يتعافى و يكسر مستوى 10 آلاف دولار فهل هي بداية موجة صعودية جديدة ؟

قد يكون سعر البيتكوين منخفضًا لكن هذا أمر غير مهم على الإطلاق.

فبعد انخفاضه إلى 9،049 دولارًا في 17 يوليو / تموز خلال هبوط حاد ، قامت العملة المهيمنة الرقمية باستعراض عضلاتها يوم الخميس لإعادة الانتعاش مرة أخرى عبر خط 10،000 دولار.

حيث شهدنا انتعاشا سريعا للبيتكوين الذي حقق ارتفاعا بما يقرب من 1000 دولار في أقل من 30 دقيقة أي بالارتفاع من 9280 $ إلى 10200 $ في منصة تبادل العملات الرقمية Bitstamp و هو الأمر الذي عكس جزءا كبيرا من هبوط البيتكوين مؤخرا.

وقد ألقى المحللون باللوم في جميع أنحاء العالم تقريبا على عمليات البيع التي اعتمدت على تركيز الحكومة الأمريكية المتزايد على تنظيم مجال العملات الرقمية عقب إعلان فايسبوك أنها ستطلق عملة رقمية تسمى Libra.

أشار ماتي جرينسبان و هو أحد محللي السوق إلى أن دوامة الهبوط التي بدأت يوم الثلاثاء بدأت في أعقاب المحطة الأولى من الانتقاد الواسع الذي أعلن عنه مارك ديفيد في كابيتول هيل.

و دفع التباطؤ الحاد BTC إلى ما دون مستوى 10،000 دولار و الذي من الناحية النفسية أثار طوفانًا من التوقعات الهبوطية

كما أدى ذلك إلى محو المسيرة الصعودية الصغيرة التي أعقبت ظهور Libra الرسمي على Facebook في 18 يونيو.

و كانت التكهنات بأن Libra سيدفع البيتكوين إلى المنحنى الصعودي أما الآن فهناك شعور بالقلق من أن ظهور Libra سيؤدي إلى شن حملة من الحكومة الفيدرالية على العملات الرقمية.

أحد الشواغل الرئيسية في هذه الصناعة هو أن الكونغرس أو الجهات الرقابية المالية سوف تمنع وول ستريت من التعامل مع العملات الرقمية بشكل مباشر أكثر و ذلك على سبيل المثال من خلال منع إطلاق ETF البيتكوين.

إضافة لذلك فإن التغطية الصحفية السلبية ستثني المستثمرين المؤسساتيين عن غمس أصابعهم في المجال الرقمي و يرجع الفضل إلى هؤلاء المشترين الراقيين في صعود الأصول الحالية.

السؤال المقدر بملايين الدولارات هو ما إذا كان المشرعون والمنظمون سيجمعون العملات الرقمية اللامركزية مثل البيتكوين في نفس السلة مع الأصول المدارة مركزيا مثل Libra.

فالرئيس ترامب على سبيل المثال انتقدهما على حد سواء في نفس العاصفة.

Advertisements

و هرع آخرون مثل زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي و النائب باتريك ماكهنري ، للدفاع عن البيتكوين على الرغم من انتقاداتهم الحادة الموجهة لـ Libra.

ومع ذلك ، فإن السوق لا يتعامل مع حالة عدم اليقين بشكل جيد.

مؤشر “Crypto Fear & Greed Index” الذي يقيس شعور المستثمرين ، يضيء حاليًا قراءة “الخوف الشديد” و هذا تحول مذهل عن الشهر الماضي ، عندما تطرق إلى عنوان “الجشع الشديد”.

يتم تداول الـ bitcoin حاليًا بأكثر من 35٪ عن أعلى مستوى سنوي سجله منذ أقل من شهر. و مع ذلك لا يزال يتمسك بالأرباح السنوية المحققة و التي تصل إلى حوالي 150٪.

فمن بين أكبر عشر عملات رقمية اكتسبت العملة الأولى و المهيمن المزيد من القيمة مقابل الدولار.

و لا يزال مؤشر Bitcoin dominance الذي يقيس حصة BTC في السوق الرقمية العالمية يقف بالقرب من أعلى مستوى في عامين بالقرب من 66 ٪.

يمكنك عزيزنا القارئ وضع تعليق حول أدناه.

المصدر :

www.ccn.com

إقرأ أيضا :

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .

تابعونا على التلجرام