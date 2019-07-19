موظف سابق في “مايكروسوفت” يسرق 10 ملايين دولار من العملات الرقمية

” فولوديمير كفاشوك” مواطن أوكراني يبلغ من العمر 25 سنة مهندس برمجيات سابق لدى شركة مايكروسوفت

تم القبض عليه مؤخرا بتهمة سرقة 10 مليون دولار من شركة مايكروسوفت وتحويلها إلى عملات مشفرة وفقا للمصدر.

المواطن الأوكراني والمقيم في العاصمة واشنطن تم رصده يستخدم حسابات زعم أنها حسابات تجريبية لمستخدمي مايكروسوفت يستعملها لشراء بطاقات هدايا معبأة بعملات مشفرة، ليقوم بعدها ببيع هاته البطاقات بأموال حقيقية.

بينما وضح بيان وزارة العدل بأن “كفاشوك” حاول التغطية على ما يقوم به بتبديل الأموال المسروقة بعملة البيتكوين قبل أن يعيد تبديلها وايداعها في حسابه المصرفي.

عمليات تبادل العملات النقدية بالبيتكوين ثم ارجاعها مجددا لعملات نقدية جعل امكانية تتبع تاريخ المعاملات صعب.

تقول الشرطة أن “كفاشوك” بدأ بشراء مشتريات صغيرة تبلغ قيمتها حوالي 10 آلاف دولار من خلال استخدام أوراق اعتماد حساب الموظف الخاص به.

ليتم زيادة قيمة المسروقات تدريجيا لحين الوصول إلى ملايين الدولارات.

ليقوم “كفاشوك” بشراء منزل على ضفاف أحد البحيرات وكذا سيارة تسلا باهضة الثمن.

Advertisements

أقر محققي شركة مايكروسوفت الداخليين بأن “كفاشوك” تم كشفه في شهر مايو 2018 وتم طرده في الشهر الموالي.

وفقا لوزارة العدل فإن التحقيقات مستمرة.

وفي حالة تورط “كفاشوك” واثبات ذلك بالأدلة فسيواجه عقوبة بـ20 سنة سجن وغرامة مالية قدرها 250 ألف دولار.

اقرأ أيضا:

إتهام منصة Coineal بسرقة أموال بعض مشاريع الكريبتو

أحد المحتالين يتمكن من النصب وسرقة زوجين عبر الاستثمار بالبيتكوين

هاكرز يخفون برامج ضارة في تطبيقات مزيفة لسرقة العملات الرقمية المشفرة