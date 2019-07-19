منصة بينانس ستوزع 9.5 مليون ستيلر من عملية التجميع

تختلف طريقة عمل العملات الرقمية المشفرة على البلوكشين فهناك طريقتين للعمل وللحصول على المكافأة:

1 – من خلال طريقة اثبات العمل (عملية التعدين) مثل البيتكوين، الايثيريوم، البيتكوين كاش…

2- منن خلال طريقة اثبات المشاركة مثل عملة الريبل، الستيلر …

فطريقة اثبات المشاركة (PoS) هي خوارزمية اجماع تهدف إلى تحصيل اجماع موزع، ويتم اختتيار منشئ الكتلة التالية بشكل عشوائي.

كشفت منصة بينانس أكبر المنصات التداولية للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول عن ربحها لمبلغ 9.5 مليون وحدة XLM عن طريق آلية PoS.

حيث تم في شهر أغسطس 2018 توجيه دعوة لإدارة بينانس من طرف مشروع Stellar للاستفادة من كسب مكافآت عمومية.

بعد تلبية الدعوة من طرف منصة بينانس حصلت هذه الأخيرة على 9.5 مليون وحدة XLM مايعادل تقريبا 775 ألف دولار.

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ابتداء من يوم غد 20 يوليو 2019 ستبدأ المشاركة للحصول على أرصدة من XLM على منصة بينانس من خلال الاحتفاظ بعملة XLM لمدة 40 يوم، على أن يتم الاحتفاظ على الأقل بـ10 وحدات XLM.

في 1 سبتمبر سيتم توزيع وتقديم منصة بينانس لما مقداره 9.5 مليون وحدة XLM بالتساوي على حاملي العملة والمشاركين في هذا العرض.

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