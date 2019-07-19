اليابان تكشف عن منتج جديد لمنافسة شركة الريبل و شركة SWIFT

تسعى اليابان لإنشاء نظام دفع عالمي بالاعتماد على العملات المشفرة وذلك بإنشاء منتج جديد شبيه ومنافس في آن واحد لشبكة SWIFT الدولية وكذلك منافس لخدمات الريبل التي لديها بعض المنتجات المنافسة في هذا المجال.
حيث أشار تقرير صادر عن رويترز يوم أمس الخميس بأن الخدمة الجديدة نالت موافقة فرقة العمل المالية (FATF).
حيث ستقوم هيئة الرقابة والمراقبة المعنية بمكافحة غسيل الأموال FATF بمراقبة تطوير المشروع.
بالنسبة للخدمة والمنتج الجديد والذي هو نتاج مبادرة وزارة المالية اليابانية والوكالة الدولية للخدمات المالية (FSA) فلم يكشف عن تفاصيل كبيرة حوله.
حتى مع اتصال وكالات الانباء للحصول على تعليق حول عملية التطوير فأبت الوكالة أن تصرح بأي تعليق.
هذا وكانت اليابان تراقب عن كثب عمليات تبادل العملات المشفرة كما استضافت مجموعة العشرين في القمة المنعقدة مؤخرا
وأطلقت أيضا الحكومة اليابانية مجموعات عمل لمناقشة القضايا التنظيمية حول عملة ليبرا الجديدة.
وتعد اليابان من أولى الدول الحاضنة للعملات المشفرة ولمنصات تداولها كما تعد منصاتها التداولية من أكثر المنصات عرضة للقرصنة والاحتيال.
ويمكن القول أنه ومنذ قرصنة منصة MT GOX سعت اليابان لتنظيم صناعة العملات المشفرة بشكل أكبر وكانت من الدول السباقة في ذلك.
إذ أعلنت سنة 2017 عن انشاء مخطط قانون وترخيص للمنصات التداولية بممارسة نشاطها بطرق قانونية.
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