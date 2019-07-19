مسؤول في فيسبوك: لا نعلم من سيقوم باستخدام عملة Libra الرقمية

كشف تقرير جديد صادر عبر “بلومبرج” بأن مسؤول فيسبوك, ديفيد ماركوس, ذكر بأنه لا يزال غير واضح من سيقوم باستخدام عملة Libra الرقمية كون الشركة لم تضع بعد مثل هذه التفاصيل.

وجاء هذا الرد في جلسة استماع في لجنة الخدمات المالية, حيت تم طرح سؤال عما إذا كان بإمكان شخص محظور على منصة “فيسبوك” من استخدام العملة الرقمية, وأوضح ديفيد ماركوس بأن “الشركة لم تكتب سياسة الاستخدام بعد.”

وقال النائب الكونغرس الأمريكي, شون دافي: “الدولار الأمريكي لا يميز بين شخص و آخر ويمكن للجميع استخدامه.” و كرر رفضه لما تقوم به شركة “فيسبوك” من حظر الناس و خرق سياسات الخصوصية.

يجدر بالإشارة إلى أن منصة “فيسبوك” سبق أن قامت بحجب عدد من الحسابات بسبب انتهاكات سياسة الاستخدام من ضمنهم لويس فاراخان “زعيم منظمة أمة الإسلام الأمريكية” و ميلو يانوبولوس “صحفي متطرف”.

Advertisements

اقرأ ايضاً:

فيسبوك في رسالتها لمجلس الشيوخ الامركي: عملة ليبرا سوف تحترم الخصوصية

بينانس تدرس امكانية أن تنضم كـ “نود” لـ عملة “فيسبوك” الرقمية