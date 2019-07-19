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كشف تقرير جديد صادر عبر “بلومبرج” بأن مسؤول فيسبوك, ديفيد ماركوس, ذكر بأنه لا يزال غير واضح من سيقوم باستخدام عملة Libra الرقمية كون الشركة لم تضع بعد مثل هذه التفاصيل.
وجاء هذا الرد في جلسة استماع في لجنة الخدمات المالية, حيت تم طرح سؤال عما إذا كان بإمكان شخص محظور على منصة “فيسبوك” من استخدام العملة الرقمية, وأوضح ديفيد ماركوس بأن “الشركة لم تكتب سياسة الاستخدام بعد.”
وقال النائب الكونغرس الأمريكي, شون دافي: “الدولار الأمريكي لا يميز بين شخص و آخر ويمكن للجميع استخدامه.” و كرر رفضه لما تقوم به شركة “فيسبوك” من حظر الناس و خرق سياسات الخصوصية.
يجدر بالإشارة إلى أن منصة “فيسبوك” سبق أن قامت بحجب عدد من الحسابات بسبب انتهاكات سياسة الاستخدام من ضمنهم لويس فاراخان “زعيم منظمة أمة الإسلام الأمريكية” و ميلو يانوبولوس “صحفي متطرف”.
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مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في فيسبوك: لا نعلم من سيقوم باستخدام عملة Libra الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.