١ صباحًا بالتوقيت العالمي هي أكثر الساعات تقلبًا لعملة بيتكوين: بحث

تام شمس - الجمعة 19 يوليو 2019 06:48 صباحاً - وجد الباحثون في شركة تحليلات العملات المشفرة "لونغ هاش"، أن الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت غرينتش هي أكثر الأوقات تقلبًا في بيتكوين (BTC) خلال العامين الماضيين.

حيث سجلت ١ صباحًا بتوقيت غرينتش أعلى مستويات وأدنى مستويات يومية مقارنة بأي ساعة أخرى من اليوم على مدار الفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩، وفقًا للأبحاث التي نشرتها لونغ هاش يوم ١٧ يوليو.

تعتمد أبحاث لونغ هاش على أرشيفات أسعار العملات المشفرة من بورصة العملات المشفرة الأمريكية الرئيسية "كوين بيز".

حيث قامت الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها بجمع البيانات من كريبتو داتا داونلود حول أسعار كوين بيز خلال الفترة من ٦ يوليو ٢٠١٧ إلى ٢ يوليو ٢٠١٩ وتحليل الأسعار المرتفعة والمنخفضة لكل ساعة من كل يوم. ثم قارنت لونغ هاش كل ساعة بـ ٢٣ ساعة أخرى من كل يوم، وفقًا للشركة.

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وحسبما وجدت لونغ هاش، شهدت الساعة ١ صباحًا بتوقيت غرينتش أكبر نشاط في أسواق العملات المشفرة تليها منتصف الليل خلال الفترة التي تم تحليلها، والتي يُزعم أنها ناتجة عن عبور ساعات التداول في آسيا وأمريكا الشمالية.

واقترحت لونغ هاش أن هذه الساعات هي واحدة من أوقات اليوم حيث من المحتمل أن يكون المتداولون الغربيون والآسيويون نشطين في وقت واحد، مضيفًا أن الساعة ١ صباحًا بتوقيت جرينتش هي بداية يوم العمل في آسيا وبداية المساء في أمريكا الشمالية. فبينما يتفاعل تجار آسيا مع أخبار اليوم في الصباح، لا يزال متداولو أمريكا الشمالية مستيقظين للرد على رد الفعل هذا، حسبما كتبت الشركة.

وفي الوقت نفسه، استعادت بيتكوين دعمها البالغ ١٠٠٠٠ دولار في وقت سابق اليوم بعد أن انخفضت العملة دون المستوى في ١٦ يوليو.