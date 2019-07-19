اتهام مواطن إسرائيلي بسرقة أكثر من ١,٧ مليون دولار من العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 19 يوليو 2019 06:48 صباحاً - اتُهم إلياهو جيجي، البالغ من العمر ٣١ عامًا من تل أبيب، بسرقة أكثر من ١,٧ مليار دولار في مجموعة متنوعة من العملات المشفرة. ويُزعم أن جيجي سرق بيتكوين وإيثريوم وداش من المستخدمين في هولندا وبلجيكا وألمانيا.

وقد قدم المحامي ييلا هاريل من قسم الإنترنت في مكتب المدعي العام تهمًا ضد جيجي في ١٧ يوليو، وفقًا لتقرير نُشر في اليوم نفسه من قبل غلوبز. وبحسب ما ورد اتُهم جيجي بارتكاب جرائم بما في ذلك السرقة والاحتيال وغسل الأموال، من بين أمور أخرى.

ووفقًا للتقرير، تزعم لائحة الاتهام التي قدمها هاريل أن جيجي أقام شبكة من مواقع الاحتيال لسرقة العملات المشفرة من خلال استخدام البرامج الضارة. وهو متهم باستخدام عدد من الطرق لإخفاء أثاره، بما في ذلك استخدام خوادم عن بُعد وتغيير الأموال المسروقة من خلال محافظ مختلفة.

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وبحسب ما ورد قُبض على جيجي وشقيقه، وهو جندي تم تسريحه، في يونيو. وكان يشتبه في تورط الاثنين في عمليات الاحتيال الدولية، ولكن هاريل انتقل إلى اتهام جيجي فقط.

ويبدو أن الشرطة بدأت أولًا في البحث عن جيجي عندما تلقوا معلومات تشير إلى أنه كان يوزع روابط الاحتيال في منتديات المحفظة الرقمية. ووفقًا للتقرير، سيربط جيجي بموقع ويب يبدو أنه يشتمل على مدير محفظة قابل للتنزيل. ومع ذلك، يبدو أن جيجي قام بجمع بيانات اعتماد حساب المستخدمين واختلاسها لسرقة العملات المشفرة.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، تم اعتقال موظف في مايكروسوفت مؤخرًا للاشتباه في قيامه بسرقة ١٠ ملايين دولار في العملات المشفرة. ويُزعم أن فولوديمير كفاشوك سرق وقلب بطاقات الهدايا المشفرة لمنتجات مايكروسوفت، وبيعها لجني الأرباح للعملاء عبر الإنترنت.