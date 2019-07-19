ويفز تخطط لاستخدام فوستوك كتوكن خدمة لحل بلوكتشين المؤسسي الجديد

تام شمس - الجمعة 19 يوليو 2019 12:49 صباحاً - أعلن ألكسندر إيفانوف، الرئيس التنفيذي لشركة ويفز، عن إنشاء قسم جديد للمشاريع المؤسسية وسيتم تشغيله بواسطة توكنات فوستوك (VST).

ووفقًا لبيان صحفي صدر يوم ١٨ يوليو، تفتتح ويفز قسمًا جديدًا للشركة يسمى ويفز إنتربرايز، والذي سيوظف حل بلوكتشين مؤسسي يحمل نفس الاسم. وحل ويفز إنتربرايز هو نظام إدارة للشركات التي تحتاج إلى التعامل مع مجموعات البيانات التي تحتوي على معلومات خاصة.

وفقًا للتقرير، ستكون توكنات VST هو توكن خدمة لويفز إنتربرايز، وسيتم تبادلها مع مجموعة متنوعة من الخدمات المستندة إلى الشبكة. وحسبما يقول إيفانوف:

"ستضع VST الأساس لاقتصاد ويب٣.٠، مما يتيح التحكم في (ودفع مقابل) تطوير التطبيقات، بالإضافة إلى حلول النظام البيئي الأخرى. وVST هي العملة الداخلية للشبكة، اللازمة لتوصيل العقدة الخاصة بك بالشبكة، ودفع التشغيل (التعدين) الرسوم، وترسيخ السلاسل الفرعية للشركات إلى السلسلة الرئيسية." Advertisements

وفيما يتعلق بقدرات حل بلوكتشين الجديد، ينص البيان الصحفي على أنه سيدعم أي خوارزمية في أي لغة برمجة، بما في ذلك العقود الذكية. والتقنية التي تدعم هذه القدرات هي Docker، وهو نظام آلي لتثبيت التطبيق وإدارته.

ويتوقع إيفانوف أيضًا أن يتم دمج حلول بلوكتشين الخاصة والعامة "في تكنولوجيا عامة وعالمية واحدة في المستقبل"، وفقًا للإعلان.

ووفقًا لموقعها على شبكة الإنترنت، فوستوك هو الحل القائم على بلوكتشين للشركات والمؤسسات العامة. حيث يستخدم المشروع منصة بلوكتشين خاصة وأداة دمج نظام الملكية.

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، باع إيفانوف حصته في فوستوك، وهو مشروع بلوكتشين الذي أطلقته ويفز، في ١٦ يوليو. وادعى إيفانوف أنه باع حصته في فوستوك من أجل التركيز على تطوير النظام البيئي ويب ٣ من خلال ويفز. وقد أصبحت مجموعة GHP، وهي إحدى المستثمرين المبكرين في فوستوك، المالك الوحيد للشركة.