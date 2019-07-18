4 بالمئة فقط من العملات المشفرة البديلة كان أداؤها أحسن من البيتكوين مقارنة بالعام الماضي

أصحاب وحاملي العملات المشفرة البديلة ينتظرون متى يحين دورهم وترتفع العملات المستثمرين فيها بفارغ الصبر.

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Looking at a large sample of alts, only 4% have a positive $BTC return over the past year. The combined BTC market cap has dropped by 69%, from ₿23.4M to ₿7.2M.



The 6 top performers? Besides $BNB, all were outside the Top 100 one year ago. pic.twitter.com/0k4ewlKC4p — Ceteris Paribus (@ceterispar1bus) July 16, 2019

جديدة بينت أن 4 % فقط من العملات المشفرة البديلة كان أداؤها أفضل من البيتكوين خلال سنة من الدراسة.

اعتمد في عينة الدراسة على 167 عملة مشفرة من العملات المرتبة ترتبيا تصاعديا من حيث القيمة السوقية الاجمالية على موقع COINMARKETCAP.

لتنتج 6 عملات مشفرة بديلة أدت أداء جيد تفوق على عملة البيتكوين وهي كل من:

1. Chainlink برمز LINK

2. Holochain برمز HOT

3. Ravencoin برمز RVN

4. Binance Coin برمز BNB

5. Ren برمز REN

6. Enjin Coin برمز ENJ

وأكثر من 96% تغلب عليها البيتكوين.

بالنسبة للعملات التي كان أداؤها جيدا تطرقنا لبعضها بشيء من التفصيل في مواضيع منفصلة منها:

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1. Chainlink / LINK:

تحركت عملة link بشكل كبير وعقدت عدة شراكات هامة طيلة الأشهر الماضية جعل قيمتها تقفز عاليا وتصل لمستويات قياسية.

هذه العملة الرقمية تفوقت على البيتكوين في عوائد الاستثمار منذ بداية سنة 2019

2. Holochain / HOT

يقوم مشروع هولوتشين على إعداد نظام لتبني التطبيقات اللامركزية يستخدم تقنية الند للند P2P لتقليل زمن المزامنة ولزيادة القابلية على التوسع، أدرجت العملة HOT على بينانس للتداول فقز سعر العملة لأكثر من 97%.

تعرف على منصة HoloChain والعملة الرقمية الخاصة بها (HOT)

3. Ravencoin / RVN

من بين العملات التي استقطب العديد من الأحاديث والنقاشات عملة Ravencoin والتي يقوم مشروعها مفتوح المصدر على إنشاء ونقل تقنية الند للن لأي أصول حقيقية أو رقمية.

ارتفعت عملة RVN بنسبة 91% متفوقة بذلك على عوائد المحققة بعملة البيتكوين.

4. Binance Coin / BNB

عملة بينانس واحدة من العملات التي ارتفع سعرها بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة والفضل يعود للاكتتابات المدرجة من طرف منصة بينانس وشرطها بأن يكون الاكتتاب عن طريق عملة BNB.

عملة الريبل من أسوء العملات أداء في النصف الأول من سنة 2019 وعملة BNB تتألق

5. Ren / REN

يقوم مشروع REN على بروتوكول مفتوح المصدر لتمكين النقل الغير مسموح به والخاص بالقيم بين شبكات البلوكشين المختلفة.

6. Enjin Coin / ENJ:

يركز مشروع ENJ على صناعة الألعاب وتكييفها مع شبكات البلوكشين، ارتفعت العملة بشكل لافت خلال 12 شهر الأخير، تطرقنا لأحد الأسباب المؤدية لذلك في الموضوع:

تعرف على سبب ارتفاع عملة Enjin ورمزها ENJ بأكثر من 120 في المئة

من حالفه الحظ واستفاد من العملات المشفرة المذكورة أعلاه فهنيئا له ومن لم يساعفه الحظ فالوقت مازال سانحا والفرص مازالت متوفرة خاصة لاولئك أصحاب النفس الطويل.

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