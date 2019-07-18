منصة BitPoint المخترقة تبدأ بتعويض جميع المتضررين

تعرضت منصة BitPoint لعملية اختراق تسبب في خسارة المنصة لأكثر من 32 مليون دولار.

جزء كبير من المسروقات يخص المستخدمين:

جديد: قرصنة منصة Bitpoint وسرقة أكثر من 32 مليون دولار

ليتم التصريح مؤخرا من طرف المنصة بأنه سيتم تعويض خسارة 5000 مستخدم فقدوا أموالهم جراء عملية الاختراق الأخيرة.

أخبرت الشركة حسب ما جاء في صحيفة “أساهي شيمبون” يوم أمس الأربعاء بأن العملاء المتضررين سيتلقون تعويضات عن خسائرهم على أساس 1:1.

ووفقا للتقرير المنشور مؤخرا فإن خسائر الاختراق الأمني قدرت بـحوالي 28 مليون دولار أي بما يقل عن 4.6 مليون دولار عما تم التصريح به في وقت سابق.

وبالنسة لخسارة العملاء والمستخدمين فقدرت بـ20 مليون دولار

لتقول الشركة بأنها أعدت هذا المبلغ لتسديده ودفعه للمستخدمين

Advertisements

وسيكون ذلك بمجرد إعادة تشغيل النظام الأساسي للخدمة والتي توقفت جراء عملية الاختراق الأخيرة.

كما قُدم اعتذار رسمي من طرف السيد “Genki Oda” رئيس منصة BitPoint للمستخدمين.

وجاء في منشور سابق نشر يوم الثلاثاء الماضي تقرير مفصل حول ما تم سرقته بالضبط من منصة BITPoint وهو كما يلي:

1225 وحدة بيتكوين.

1985 وحدة بيتكوين كاش.

11169 وحدة ايثيريوم.

5108 وحدة لايت كوين.

فيما تسائل المستخدمين حول التعويضات عن الأموال المسروقة هل ستكون على شكل عملات مشفرة أم بعملات نقدية لكن مدير مكتب المنصة لم يجب عن ذلك وترك السؤال مفتوح.

اقرأ أيضا:

قراصنة يحولون البيتكوين المسروق من منصة بينانس لعملات نقدية

أحد منصات تداول العملات الرقمية تستعيد 2.3 مليون دولار من الأموال المسروقة

منصة myCryptoWallet الاسترالية تعلق خدماتها