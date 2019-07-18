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ذكر النائب الأمريكي باتريك ماكهنري, وهو عضو بارز في لجنة الخدمات المالية, إنه يؤمن “بعدم وجود قدرة قادرة على قتل البيتكوين” وذلك في تصريحه لـ CNBC.
ووفقاً لـ باتريك ماكهنري: “ليس لدى المنظمين أي وسيلة لإيقاف شبكة البلوكشين.” ومع ذلك, فهو يعتقد أن مشاريع الكريبتو الأخرى التي تحاكي البيتكوين, يمكن إيقافها من قبل المنظمين.
وأضاف: “حتى الصينيون بأنظمة الحماية الخاصة بهم وتدخلهم الشديد بخصوصية مجتمعهم لا يمكنهم إيقاف البيتكوين.
ومع ذلك وافق عضو الكونغرس في أن الهيئات التنظيمية لها تأثير كبير على الوضع القانوني للبيتكوين و قدرتها على استخدامها من قبل العامة, ولكنه أشار إلى أن البيتكوين استمر وتطور بشكل ملحوظ في السنوات العشر الماضية.
وعلق بارتيك على عملة “فيسبوك” الرقمية وقال: “يمكنك أن تقوم بإيقاف مشروع غير مركزي بشكل حقيقي.”
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مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
كانت هذه تفاصيل خبر عضو الكونغرس الأمريكي: ليس لدى أحد القدرة على إيقاف أو تعطيل البيتكوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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