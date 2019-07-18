عضو الكونغرس الأمريكي: ليس لدى أحد القدرة على إيقاف أو تعطيل البيتكوين

ذكر النائب الأمريكي باتريك ماكهنري, وهو عضو بارز في لجنة الخدمات المالية, إنه يؤمن “بعدم وجود قدرة قادرة على قتل البيتكوين” وذلك في تصريحه لـ CNBC.

ووفقاً لـ باتريك ماكهنري: “ليس لدى المنظمين أي وسيلة لإيقاف شبكة البلوكشين.” ومع ذلك, فهو يعتقد أن مشاريع الكريبتو الأخرى التي تحاكي البيتكوين, يمكن إيقافها من قبل المنظمين.

وأضاف: “حتى الصينيون بأنظمة الحماية الخاصة بهم وتدخلهم الشديد بخصوصية مجتمعهم لا يمكنهم إيقاف البيتكوين.

ومع ذلك وافق عضو الكونغرس في أن الهيئات التنظيمية لها تأثير كبير على الوضع القانوني للبيتكوين و قدرتها على استخدامها من قبل العامة, ولكنه أشار إلى أن البيتكوين استمر وتطور بشكل ملحوظ في السنوات العشر الماضية.

Advertisements

وعلق بارتيك على عملة “فيسبوك” الرقمية وقال: “يمكنك أن تقوم بإيقاف مشروع غير مركزي بشكل حقيقي.”

اقرأ ايضاً:

مطالبات من “الكونغرس الامريكي” بتقديم ارشادات حول نظام الضرائب على العملات المشفرة

عملة ليبرا تدفع الحكومة الصينية إلى تسريع تطويرها لعملتها الخاصة