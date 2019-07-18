المستثمرون الفنزويليون يطالبون بـ30 مليون دولار تعويض من أحد مشاريع الكريبتو

أصبحت العمليات الاحتيالية واستخدام مخطط بونزي الاحتيالي في سوق العملات الرقمية المشفرة مظهرا شائعا وحاضرا بقوة في الصناعة.

نحاول جاهدين من خلال المحتوى المقدم على موقع الخليج 365 التوعية والنصح بذكر نماذج احتيالية بهدف أخذ العظة وعدم الوقوع في عمليات مشابهة.

رفع مجموعة من الرعايا الفنزويليين دعوى قضائية على مستوى محكمة فلوريدا ضد أحد الشركات التي تدير عملة مشفرة مدعومة بالماس وأتهموها بالاحتيال وأنها تدير مخطط بونزي.

حيث أقدم هؤلاء الفنزويليين والمقدر عددهم سبعة مستثمرين بتقديم أموالهم لهاته الشركة بقناعة منهم وبأنهم سيحققون عوائد مالية عالية حسب ما أفاد به المصدر.

الاستثمار في الشركة حسب ما أفاد به المستثمرين الضحايا تم بتقديم وعود نبيلة لهم من طرف السيد “هاروليد سيجل ” مضيف أحد البرامج الاذاعية الاستثمارية بكندا وشريكيه.

ويضيف المستثمرين بأنه لم يتم تقديم لهم أي وثائق أو ضمانات توضح أين ذهبت أموالهم بالفعل.

بالاضافة إلى عدم قدرتهم على الوصول لمحافظهم الرقمية

التي قيل لهم بأنها ملئت بعملات Argyle المشفرة والتي تستند على الماس في قيمتها.

وبحسب ذات المصدر فإن المدعي عليهم يديرون شركتين للماس هما كل من “ Natural Diamonds و Eagle Financial”

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وكذلك مشروع عملة مشفرة Argyle Coins ولكن بدل من استخدام أموال الاستثمار في غايتها المنشودة تم استخدامها لسداد ديون مستمثرين سابقين.

ومضمون الدعوى القضائية المرفوعة هو استرداد الأموال الاستثمارية المودعة

وأيضا استراداد المصالح المالية المستحقة وفقا للوعود المقدمة ودفع مستحقات المحامين والتكاليف المترتبة عن الدعوى ككل.

هذا وكانت هيئة الانقاذ المدني التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصة SEC

قد اتهمت شركة Eagle Financial بالاحتيال والتغرير بالناس من خلال تقديم وعود طموحة في وقت قصير سنة 2014.

ليقول محام الشركة آنذاك بأنهم لم يقدموا على أي مخالفات ولم يشاركو في أي عمل احتيالي.

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