رصد بيع أحد الحيتان الكبيرة لمبلغ 15 ألف وحدة ايثيريوم وتأثر السوق بأكمله بالعملية

الحيتان الكبيرة اسم رمزي يليق بهؤلاء بحق (حاملي عدد كبير من البيتكوين أو الايثيريوم) لما لهم من قدرة على تغيير أجواء السوق والتأثير فيه.

تراجع الأسعار بشدة يوم الأحد الماضي أرجعه العديد من المحللين لعمليات البيع الهائلة والتي ساهم فيها أحد الحيتان الكبيرة.

حيث تم تتبع عملية بيع 15 ألف من وحدة الايثيريوم من طرف أحد حيتان السوق يوم الأحد الماضي ليكون لهاته العملية تأثير الدومينو والتي ساهمت في انخفاض البيتكوين والعملات المشفرة البديلة بشكل عام.

السيد “Tyler Swope” مضيف قناة Chico Crypto على اليوتيوب لعملية البيع الكبيرة بالقول:

“لقد قاموا ببيع 15000 وحدة ايثيريوم في السوق على منصة Bitstamp، والذي ساهم في انخفاض سعر الايثيريوم على الفور من 270 دولارًا إلى 190 دولارًا – وهو انهيار مفاجئ”.

وبعدها أصاب حادث تعطل منصة Bitstamp والذي أصبح أمرا شائعا حدوثه وبخاصة منذ إطلاق منصة BitMEX للعقود الآجلة التي تستعين بعدد قليل من المنصات مثل Bitstamp و Kraken و Coinbase Pro.

لتنتقل عدوى الانخفاض في الأسعار وتنتشر لباقي العملات المشفرة بما فيها عملة البيتكوين.

للعلم تم تعقب حركة الحوت الكبير على تويتر من طرف أحد المستخدمين ([email protected]):

لتنخفض القيمة السوقية الاجمالية لسوق العملات المشفرة منذ الحادثة وبظرف وجيز.

Advertisements

وحدثت عملية مشابهة على منصة Bitstamp في شهر مايو الماضي أين طرح حوت مبلغ 5000 وحدة بيتكوين للبيع

ليؤدي إلى تأثير في سعر البيتكوين وينقله من سعر 7800 دولار إلى سعر 6250 دولار في ظرف 15 دقيقة فقط.

ما يعني أن سوق الكريبتو مازال غير ناضج بعد

وذلك بحكم قدرة أحدهم يحمل كمية معتبرة من البيتكوين أو الايثيريوم ليؤثر كل هذا التأثير.

اقرأ أيضا:

عرض أحد حيتان البيتكوين لـ6500 بيتكوين على بينانس ساهم في تقلب السعر على المنصة

ماهي تصنيفات الأفراد في عالم إستثمار البيتكوين و العملات الرقمية

هبوط سعر البيتكوين والعملات الرقمية بعد جلسة استماع عملة “فيسبوك” الرقمية أمام الكونجرس