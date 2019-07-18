تعرف على تفاصيل شراكة مشروع Fantom و مدينة دبي الذكية

تختلف مشاريع البلوكشين في الهدف الذي تحمله وفي طريقة عملها.

من بين المشاريع المصنفة ضمن ترتيب coinmarketcap مشروع Fantom وعملته المشفرة التي تحمل اختصار FTM والتي تحتل المرتبة 121 من حيث القيمة السوقية الاجمالية.

سبق وتطرقنا لمشروع Fantom بشكل أكثر تفصيل في موضوع:

مراجعة لمشروع Fantom وذكر نقاط القوة والضعف في المشروع

أعلنت مؤسسة فانتوم مؤخرا على شراكة جديدة مع مدينة دبي الذكية والتي تسعى فيها مدينة دبي بأن تكون رائدة على مستوى العالم في مجال اعتماد تقنية البلوكشين وكل ذلك يدخل ضمن استراتيجية وخطة الامارات 2021.

الشراكة الجديدة ستسمح لمؤسسة فانتوم والمكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم ومجموعة SEED بالتعاون المشترك وستساعد أيضا على انتشار الخدمات التي تعرضها شركة فانتوم في المنطقة.

وقبل ذلك كانت قد جرت مناقشات طويلة بين شركة فانتوم وبين مدينة دبي الذكية لمحاولة استكشاف طرق الاستفادة القصوى مما تقدمه الشركة للمدينة وبخاصة في جانب تحسين وتطوير تقنيات البلوكشين.

صرّح السيد “هشام القرق” المدير التنفيذي لمجموعة SEED والمكتب الخاص للشيخ سعد بن أحمد آل مكتوم بمناسبة الشراكة الجديدة قائلا:

“انطلاقا من هذا اليوم فإننا نعلن وضع حجر الأساس لدمج مؤسسة فانتوم ضمن رؤية دبي لتصبح مدينة البلوكشين

نظرا للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها شركة فانتوم وسجلهم الطويل والحافل في مساعدة العملاء والمنتسبين لهم

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وبذلك نحن نتطلع أيضا لرؤية كيف سنستفيد من خبراتهم”.

بينما أعلنت شركة فانتوم بأنها في وضع يمكنها من العمل مع الشركات ضمن القطاعات الصناعية المستهدفة.

وبحسب ما أدلت به فانتوم من تصريحات فإن الشركة تعرض تفوقا تقنيا في استخدمات التطبيقات وجعلها خفيفة وأقل تكلفة بكثير.

كما أن فانتوم مصممة للحصول على تراخيص ذات صلة بالجهات الحكومية لتكون أكثر فعالية.

للعلم يعرف مشروع فانتوم نمو في القيمة السوقية الاجمالية بشكل ملحوظ اذ ارتفع في الستة أشهر الأخيرة من 4.5 مليون دولار إلى أكثر من 45 مليون دولار.

بالاضافة إلى أنه يجري ادراج عملة Fantom في العديد من المنصات التداولية العالمية على غرار منصة:

OKEx ، Binance ، Binance DEX ، BitMax ، Digifinex وcoinspot.au.

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