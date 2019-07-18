كوين بيز تعلن عن ثلاث إشارات تداول تعتمد على البيانات للمستخدمين

تام شمس - الخميس 18 يوليو 2019 05:40 صباحاً - أعلنت خدمة المحفظة وبورصة العملات المشفرة الأمريكية "كوين بيز" أنها أصدرت بيانات مجمعة في شكل ثلاث إشارات تداول لعملائها. وقد أعلنت كوين بيز العروض الجديدة في منشور مدونة رسمي يوم ١٧ يوليو.

وإشارات التداول الثلاث التي يتم تقديمها هي نشاط أعلى المالكين، ووقت الاحتفاظ المعتاد والشعبية، وربط الأسعار. والهدف المزعوم لكل من هذه العروض هو السماح للمستثمرين بإنشاء استراتيجيات تداول أكثر استنارة، من خلال رؤى تتجاوز مقاييس السعر الأولية.

على سبيل المثال، تقوم إشارة وقت الاحتفاظ المعتادة بتتبع متوسط ​​عدد الأيام التي يحتفظ فيها أحد الأصول قبل نقله عبر معاملة جديدة. وتتعقب شعبية الأصول، في نفس الفئة، عدد المستخدمين الذين يمتلكون عملة مشفرة معينة. وتهدف هذه المقاييس إلى السماح للمستثمرين بفهم سلوك المستخدم بشكل أفضل، بشكل كلي ومجهول.

ووفقًا للإعلان، تعد هذه الأفكار الجديدة "الأولى من نوعها في مجال العملات المشفرة". كما تشير كوين بيز إلى أنه سيتم تقديم المقاييس إلى جانب بيانات السوق التقليدية، التي توفرها بالفعل.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، أصدرت كوين بيز تقريرًا عن اتجاهات اعتماد العملة الرقمية والتوعية في الولايات المتحدة يوم ٢٨ يونيو. وقد استندت كوين بيز إلى بيانات من استقصاء جمع ردود من ٢٠٠٠ مشارك هذا العام. ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، قال ٥٨٪ من الأميركيين أنهم سمعوا عن بيتكوين.