إيردروب Refine Medium

تعد Refine Medium عبارة عن منصة وسائط غير مركزية تقدم محتوى فيديو أصيل وعالي الجودة ، تم بنائها على بلوكتشين عملة الإيثريوم لتمكين المشاهدين والمبدعين والمبتكرين على النظام الأساسي من الاتصال عبر العقود الذكية القائمة على بلوكتشين الإيثريوم ، منصة فريدة من نوعها من شأنها أن تحفز كل المشتركين على مساهمتهم في المنصة.

توصلت RefineMedium إلى تطوير منصة فيديو اجتماعية تهدف إلى سد الفجوة بين اصحاب المحتوى ، بحيث يتعاون المبدعين الذين لديهم فكرة جديدة ومحتوى خام مع منسقي RefineMedium لإحداث تأثير إيجابي على إنشائهم بلمسة من الاحتراف .

ماهو النموذج الأقتصادي لمشروع Refine Medium ؟

بدأت مرحلة الـ IEO على منصة ProBit بتاريخ 10 يوليو 2019 ، رمز عملتها XRM , الهدف الصغير (Softcap) لعملية الإكتتاب هو 400 ايثريوم ، الهدف الكبير(Hardcap) هو 895 إيثريوم ، بسعر 0.00085 ETH للتوكن الواحد .

تحذير : نحن هنا نسلط الضوء فقط ونعطي نبذة بسيطة حول مشروع العملة ، ولا ننصح ابداً في الأستثمار او المشاركة في عملية الأكتتاب ، نريد فقط ان تستفيد من الفرصة المجانية عن طريق الإيردروب .

رقم الإيردروب : 85

إسم العملة : Refine Medium

رمز العملة : XRM

كمية قطع التوزيع : 50

Advertisements

القيمة : $13.5

التقييم : 5/5

المصداقية : 100%

موعد نهاية الايردروب : 20 يوليو 2019 .

ملاحظات :

لايوجد نظام احالة في هذا الإيردروب .

يجب ان يكون حسابك على التويتر يمتلك 500 متابع على الاقل .

التوزيع بعد نهاية جميع الأيفنتز القادمة للعملة .

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

لمزيد التعليمات التقنية حول الإستفادة من الإيردروب الرجاء زيارة هذا الرابط

تابعونا على القناة التلجرام الإيردروب Arabfolioairdrops@