البيتكوين يستهلك طاقة كهربائية تعادل استهلاك دولة سويسرا والتأثير على المناخ مازال ضئيل

يبدو أن شبكة البيتكوين تمددت وتوسعت إلى أن وصل بها الأمر إلى استهلاك طاقة كهربائية تعادل استهلاك دولا متقدمة بأكملها.

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كامبريدج أن البيتكوين يمكن أن يستهلك كل عام طاقة كهربائية تعادل تلك التي تستهلكها بعض الدول الأوروبية بأكملها.

وأشارت ذات الدراسة بأنه وبالرغم من استهلاك البيتكوين لقدر كبير من الطاقة الكهربائية إلا أن الأدلة تقول أن تأثير ذلك على المناخ العالمي لا يكاد يظهر.

وفي ذات السياق أطلق مركز كامبريدج للتمويل البديل وهو مركز أبحاث أكاديمي بجامعة كامبريدج

مؤشر خاص يحمل تسمية “مؤشر استهلاك الكهرباء من البيتكوين في كامبريدج”

والذي يعمل على قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة في البيتكوين.

وما يميز المؤشر الجديد أنه يمنح مقارنات غريبة مثلا بين ما يستهلكه البيتكوين من كهرباء وبين ما تستهلكه غلايات الشاي في بريطانيا.

كما يقارن ما يستهلكه البيتكوين في سنة واحدة وما تحتاجه جامعة كامبريدج من وقت للوصول لذات المستوى والمقدر بـ365 سنة.

كما تفوق استهلاك البيتكوين للطاقة دولة سويسرا التي تعد أحد أكبر مراكز الأعمال والتمويل في العالم

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ويوجد بها عدة مراكز بيانات كبيرة إلا أنها لم تنافس البيتكوين في استهلاكه الشره للطاقة الكهربائية.

وهناك بعض التحاليل الاقتصادية التي تشير إلى ارتباط ووجود علاقة بين أسعار الفرنك السويسري وسعر البيتكوين.

حيث يعد الفرنك السويسري أحد الملاذات الآمنة التي يذهب لها المستثمرين في أوقات الأزمات

بالاضافة إلى كل من الذهب والين الياباني والمنضم إليهم حديثا البيتكوين.

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