ماكدونالدز ونستله وفيرجن ميديا ​​تنضم إلى البرنامج التجريبي لبلوكتشين في مجال الإعلان

تام شمس - الأربعاء 17 يوليو 2019 09:50 مساءً - انضمت ماكدونالدز ونستله وفيرجن ميديا ​​إلى برنامج بلوكشين تجريبي جديد يسعى إلى زيادة الشفافية في مجال الإعلان على الإنترنت.

وتهدف هذه المبادرة الجديدة، التي طورتها لجنة الصناعة المشتركة لمعايير الويب (جيكويبس) - وهي هيئة بريطانية تابعة لمعايير تداول الإعلانات الرقمية البريطانية - إلى تقييم إمكانات بلوكتشين في سلسلة العرض للإعلانات الرقمية، وفقًا لما أفاد به موقع أخبار الأعمال "كامبين" يوم ١٦ يوليو.

تم الإعلان عن المشروع لأول مرة في مايو ٢٠١٩، وقد انضم الآن إلى برنامج بلوكتشين التجريبي من جيكويبس وكالات إعلامية عالمية عملاقة مثل Zenith وOMD UK وManning Gottlieb OMD، التي ستقيّم قدرات بلوكتشين في صناعة الإعلان الرقمي لبقية عام ٢٠١٩، حسبما يشير التقرير.

وعلى وجه التحديد، ستتحقق وكالات الإعلام ليس فقط من إمكانات بلوكتشين في زيادة الثقة والشفافية في سلسلة توريد الإعلانات، ولكن أيضًا معرفة إذا ما كانت التكنولوجيا يمكن أن تعزز الكفاءة التشغيلية وعائد الاستثمار (ROI). حيث قال كات هاوكروفت، كبير مديري وسائل الإعلام والميزانية في ماكدونالدز:

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"تتيح لنا هذه التكنولوجيا فرصة لرؤية صورة شفافة حقًا لاستثماراتنا عبر سلسلة التوريد الرقمية. كما أننا حريصون على فهم التأثير المحتمل الذي قد يحدثه هذا على عائد الاستثمار وكفاءتنا".

ووفقًا للتقرير، فإن تجربة جيكويبس مدعومة من قبل شركة فيدوتشيا للتكنولوجيا في لندن. حيث كتبت جيكويبس أنهم سوف يستشيرون الصناعة حول كيفية دمج حلول بلوكتشين لصناعة الإعلان الرقمي إذا أظهر الاختبار نتائج ناجحة.

وفي أواخر عام ٢٠١٨ ، عقدت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات شراكة مع شركة لوسيديتي لتحليل الدعاية والإعلان من أجل القضاء على الاحتيال عند شراء الإعلانات الرقمية.