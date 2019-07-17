صندوق المؤسس المشارك لريديت يقود جولة بقيمة ٣,٧٥ ملايين دولار من أجل استوديو ألعاب بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 17 يوليو 2019 08:41 مساءً - قاد الصندوق الاستثماري التابع للمؤسس المشارك لريديت، أليكسس أوهانيان، جولة بقيمة ٣,٧٥ ملايين دولار أمريكي لاستوديو ألعاب الفيديو المدعوم من بلوكتشين، وهو هوريزون بلوكتشين غيمز.

ووفقًا لبيان صحفي صدر يوم ١٧ يوليو، قاد صندوق أوهانيان الاستثماري "إنشياليزد كابيتال" الجولة الأولية الجديدة جنبًا إلى جنب مع مستثمري بلوكتشين آخرين رائدين في المجال مثل بوليتشين كابيتال وديجيتال كارنسي غروب. وكان من بين المستثمرين الآخرين بورصة ومحفظة العملات المشفرة الأمريكية المشفرة الرائجة "كوين بيز" وفولدن فنتشرز وإينوفيا كابيتال.

وستدعم الأموال التي تم جمعها هدف هورايزون المتمثل في زيادة دمج تكنولوجيا بلوكتشين في صناعة الألعاب. حيث أنشأت الشركة شبكة ألعاب فيديو بلوكتشين باسم أركيديوم، والتي توفر للاعبين محافظًا آمنة لتخزين أصولهم من ألعاب بلوكتشين.

ومع كونها قائمة على بلوكتشين لإيثريوم، تعمل أركيديوم أيضًا كمتصفح للتطبيقات، مما يوفر فرصة لمطوري الألعاب لإطلاق ألعابهم وتسويقها، وفقًا لما جاء في البيان الصحفي.

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وقد صممت هورايزون بالفعل لعبة البطاقات على الإنترنت SkyWeaver، والتي من المتوقع إطلاقها في مرحلة تجريبية مفتوحة في خريف عام ٢٠١٩.

وفي منتصف يونيو،أُفيد أن عملاقة ألعاب الفيديو الفرنسية "يوبيسوفت" تستكشف تطبيقات بلوكتشين المحتملة في الألعاب كجزء من استراتيجيتها لزيادة قدرتها التنافسية في هذه الصناعة.

وفي السابق، قاد صندوق غالاكسي ديجيتال جولة تمويل أولية بقيمة ١,٨ مليون دولار لمنصة مكافآت الألعاب التي تستند إلى بلوكتشين الخاصة بأزور.