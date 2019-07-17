مدير التشفير لشركة فيسبوك يحذر من مخاطر الأمن القومي إذا فشلت الولايات المتحدة في الابتكار في الخدمات المالية

تطرق السيد “ديفيد ماركوس” الرئيس والمشرف على العملة الجديدة “ليبرا” المعلن عنها من طرف فيسبوك

خلال جلسة الاستماع من الكونجرس الامريكي حول خطط شركة فيسبوك لإطلاق عملة جديدة.

أجاب “ماركوس” على سؤال السيناتور “توم كوتون” حول كيفية تأثير العملة الجديدة على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية من فرض عقوبات اقتصادية فعالة على ايران،

رد “ماركوس” قائلا:

“سعيد أنك طرحت هذا السؤال لأننا وإن لم نطور آلياتنا فغيرنا سيفعل”.

“فبنفس الطريقة التي نعمل بها على ايجاد شبكتين داخليتين وبنى تحتية مختلفة وبذلك سيكون لدينا نظامين مختلفين، ما سيمح لنا خيار البقاء بعيدا عن العقوبات من جهة ومن جهة أخرى ستكون فعالة جدا في حالة تطبيقها خارجيا وحماية أمننا القومي”.

وحذر “ماركوس” من تفكك الخدمات المالية مثلما تعرضت له الانترنت الذي أشار إليها بالقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنح لمواطنيها التصفح بحرية عكس حكومة الصين التي تخضع الانترنت هناك للرقابة.

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فمن شأن الخدمات المالية التفكك أيضا وتعرض أمننا القومي للخطر.

كما صرح قائلا أيضا:

“في الواقع أنا أعتقد أننا إذا بقينا في موقفنا هذا فسنكون متأخرين بـ10-15 سنة عن نصف العالم الآخر الذي سيعمل على تبني الحلول القائمة على البلوكشين، وبذلك سيهدد أمننا القومي”.

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