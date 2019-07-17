متداول يرى أن موسم العملات الرقمية البديلة سوف يأتي قريبا مع إنخفاض نسبة إستحواذ البيتكوين على السوق

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية يتنبأ أحد المتداولين في السوق بأننا نقترب من بداية موسم إرتفاع أسعار العملات الرقمية البديلة AltCoin Season ، وذلك في الوقت الذي تضعف فيه نسبة هيمنة عملة البيتكوين bitcoin Dominance على القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية ككل Total Market Cap.

ويقول هذا المتداول أن موسم العملات الرقمية البديلة Alt Season سوف يأتي ، وذلك لأن القيمة السوقية التقديرية لسوق العملات الرقمية البديلة altcoin market cap قد اتبع نفس النمط لمدة ست سنوات وهناك ضعف في نسبة هيمنة عملة البيتكوين على القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.“تفاصيل التقرير”

إن موسم العملات الرقمية البديلة ( altcoin season ) هو شيء يتطلع إليه جميع المتداولين في سوق العملات الرقمية تقريبًا ، إنه الوقت الذي تنمو فيه القيم السعرية لجميع العملات الرقمية في السوق بخلاف عملة البيتكوين بشكل كبير ، سواء كانت العملات الرقمية صاحبة القيمة السوقية التقديرية الكلية الكبيرة large market Cap أو القيمة السوقية الصغيرة small caps يمكن لهذه العملات الرقمية أن ترتفع أسعارها في أي مكان بمقدار يترواح من ضعفين إلى 100 مرة !! ، وإذا كنت تجد العبارة السابقة كلمات يصعب تصديقها ، فمن المحتمل أنك لم تكن موجود في آخر مرة تم فيها ضخ “Pump” -رفع أسعار هذه التوكنز الرقمية.

وفيما يبدو أنه لدى متداول في سوق العملات الرقمية والذي يحمل حسابه الإسم Paddy stash على موقع Twitter سبب لذلك الأمر ، حيث أن السيد Paddy stash قام في سلسلة من التغريدات التي نشرها ، بالكشف عن سبب عدم وجود موسم العملات الرقمية البديلة alt season منذ عامين تقريبًا ولماذا ننتظر موسمًا واحدًا قريبًا.

حسنا .. إن أحد مبادئ التحليل الفني في السوق هو أن التاريخ يميل إلى تكرار نفسه ، وما حدث في الماضي من المرجح جدا أن يحدث مرة أخرى ، نحن نرى هذا المبدأ يتم تنفيذه على الرسم البياني لإجمالي سقف القيمة السوقية التقديرية الكلية للعملات الرقمية البديلة altcoin market cap ، وذلك بفضل تحليل المتداول Paddy Stash.

وفي هذا الخصوص نشر المتداول PAddy Stash عبر حساب في تويتر التغريدة التالية بتاريخ 13 يوليو نستعرضها معكم فيما يلي:

المزيد من نسبة هيمنة القيمة السوقية للعملات الرقمية البديلة altcoin dominance في السوق تحدث .. لقد كرر التاريخ نفسه لمدة 6 سنوات على التوالي .. هناك فرصة للتاريخ لأن يعيد نفسه مرة أخرى ، وهذه الرؤية تعتبر منطقية من الناحية الرياضية.

ووفقًا للمتداول PAddy Stash ، يتم تداول إجمالي القيمة السوقية لسوق العلات الرقمية ككل total market cap داخل القناة الصعودية ، منذ عام 2014 حيث كان مؤشر القيمة السوقية للعملات الرقمية البديلة ككل altcoin يرتد في كل مرة يلامس فيها منطقة الدعم القطري diagonal support لهذه القناة ، كما أنه انخفض في كل مرة لمس فيها المقاومة القطرية diagonal resistance للقناة ، وعلى مدى ستة أعوام ، احترم ذلك المؤشر index كلا من مستويات الدعم والمقاومة لهذه القناة الصاعدة في خمس مرات.

هذا وقد أكد المتداول PAddy Stash على أن إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية total altcoin market cap ككل يلامس مستوى الدعم المائل diagonal support للقناة الصعودية ، إنه يبدو واثقا من أن موسم العملات الرقمية البديلة alt season سيحدث قريبًا ، وذلك لأن المؤشر قد اتبع النمط خمس من أصل خمس مرات بحسب تحليله.

إضعاف نسبة إستحواذ القيمة السوقية لعملة البيتكوين Bitcoin Dominance على سوق العملات الرقمية ككل

هذا ويقوم المتداول Paddy stash بالتحقق من صحة حجته من خلال توضيح كيف يظهر مؤشر نسبة هيمنة عملة البيتكوين على السوق bitcoin dominance index علامات الضعف ، وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على علم بالأمر ، فإنه يحسب ذلك المؤشر القيمة السوقية الكلية لسوق عملة البيتكوين في مقابل القيمة السوقية الكلية التقديرية لسوق جميع العملات الرقمية الأخرى في السوق ، ووفقًا لتحليل المحلل Paddy stash ، فإن مؤشر هيمنة البيتكوين على السوق الذي يتم إرتداده عند مستوى النقطة 69 في المائة هو مؤشر يدل على أن إجمالي سقف القيمة السوقية التقديرية للعملات الرقمية البديلة ككل total altcoin market cap سوف يرتفع قريبًا.

هذا ونشر المتداول paddy Stash تغريدة أخرى عبر حسابه في تويتر بتاريخ 14 يوليو الجاري نستعرضها معكم :

” قد يكون هناك كذلك مقطع فيديو آخر هذه المرة يعطي بعض التحليلات على عملة البيتكوين ، إن حركة الضعيفة هذه تتزامن تمامًا مع إرتداد نسبة إستحواذ عملة البيتكوين Bitcoin Dominace على السوق من مستوى 69 في المائة ، والسبب في اعتقادي أن نسبة إستحواذ القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية البديلة ككل ِAltcoin Dominance ستبدأ في الزيادة.

هذا وحتى كتابة هذه السطور – المقال الأصلي-، انخفض مؤشر هيمنة عملة البيتكوين bitcoin dominance index على السوق إلى نسبة 65.73 في المائة ، حيث تكافح عملة البيتكوين للتداول فوق مستويات الـ 10،000 دولار ، ومع إلقاء نظرة على المؤشر فإنه يظهر لنا أيضًا علامات على استنفادًا صعوديًا bullish exhaustion .

إن هذا هو ذروة الشراء overbought في مؤشر القوة النسبية daily RSI على كل من الرسم البياني الأسبوعي واليومي في السوق ، وعلاوة على ذلك يشير المؤشر إلى تباعد هبوطي bearish divergence على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي للإشارة إلى ضعف حجم الزخم الصعودي bullish momentum ..

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نستعرض معكم المخطط البياني التالي الذي يوضح حركة مؤشر نسبة إستحواذ عملة البيتكوين Bitcoin Dominance على القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية ككل:

بشكل عام ، فإن موسم العملات الرقمية البديلة المجيد Alt Season يبدو أنه ينتظرنا

هذا ونظرًا لأن مؤشر نسبة هيمنة البيتكوين على القيمة السوقية للسوق bitcoin dominance index يظهر لنا ضعفًا بينما يلامس إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية البديلة altcoin مستوى الدعم القطري diagonal support لقناته الصعودية ، لدينا الآن مجموعة من الأحداث التي من المقرر أن ننتظر معها أن تشهد القيمة السوقية للعملات الرقمية البديلة فيها ارتفاعًا كبيرًا ، وهذا بحسب تحليل المتداول Paddy stash.

ونشر حساب المتداول Paddy stash في تغريدة أخرى بتاريخ 13 يوليو الجاري حيث قام بمشاركة رسم بياني يوضح إجمالي القيمة السوقية لـسوق العملات الرقمية البديلة total altcoin market cap، وذلك لإظهار حالة التماسك consolidation لمدة عامين للعملات الرقمية البديلة altcoins.

نستعرض معكم التغريدة في الأسفل:

“لقد كان الأمر كذلك تقريبًا على مدى عامين بالنسبة لمرحلة التماسك consolidation ، بالنسبة للعملات الرقمية البديلة altcoins ، كلما كانت مرحلة التماسك consolidation مدة أطول ، عادة ما يكون نسبة الإختراق أكبر ، وأنا متحمس للغاية بعد رؤية هذا المخطط البياني ، وهذا لأني أعرف أهمية ذلك

ختام الموضوع

حسنا .. لقد قدم لنا المتداول Paddy stash حجة مقنعة حول كيفية كون أسعار التوكنز الرقمية في السوق بخلاف عملة البيتكوين جاهزة تقريبًا للانفجار ، ومن الصعب أن ننكر أن ارتداد أسعار العملات الرقمية البديلة Altcoin يظهر في الأفق ، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن مستوى الدعم القطري diagonal support للأفق والذي قد تم احترامه عدة مرات ، وعلاوة على ذلك فلقد بدأت نسبة إستحواذ عملة البيتكوين على السوق تفقد قوتها ، لذلك يبدو أنه من المحتمل جدًا أن يقوم الأشخاص بتحويل رأس المال إلى عملات رقمية أخرى من أجل حماية أرباحهم والتعرض العام للعملات الرقمية.