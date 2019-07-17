الأخبار الكاذبة في عالم الكريبتو تتسبب بخسارة الملايين من الدولارات

للأخبار دور بارز ومؤثر في حركة أسعار العملات الرقمية المشفرة.

وليست كل الأخبار المعروضة أخبار صحيحة وصادقة بل العديد منها أخبار كاذبة لديها أهداف من ورائها.

فمؤخرا ظهر خبر بأن سلسلة متاجر IGA الاسترالية المعروفة أنها بدأت تقبل البيتكوين والعملات المشفرة.

سلسلة IGA والتي لديها 1400 متجر موزع في استراليا فإن تبنت حقيقة البيتكوين والعملات المشفرة فسيكون خبر ايجابي للغاية.

لكن الاشكال أن الخبر مجرد كذبة وأن من بين 1400 متجر هناك متجر واحد منها فقط في مدينة بوين هيلز كوينزلاند يقوم بتجربة آلية قبول العملات المشفرة.

لكن موقع Bitcoinist أدرج الخبر معنونا اياه بأن 1400 متجر IGA تقبل العملات الرقمية المشفرة.

ليتم التفاعل مع الخبر المزيف ونشره على عدة وسائل للتواصل الاجتماعي.

خبر كاذب آخر حول مداهمة الشرطة لمكتب شركة ترون والذي تسبب في خسارة شركة الترون 100 مليون دولار من قيمتها السوقية عندما انتشر الخبر وتناقلته وسائل اعلامية مختلفة.

ليظهر بعدها أن الشرطة كانت لحماية موظفي الترون ضد المتظاهرين الغاضبين من شركة “Wave Field Super Community” والتي كانت تستعمل مخطط Ponzi الاحتيالي.

سبق وتطرقنا لتفنيد الخبر في العنوان:

ادارة الترون تنفي وتدحض شائعات مداهمة الشرطة لأحد مكاتبها في الصين

من بين الأخبار المزيفة والكاذبة التي انتشرت أيضا مؤخرا ادعاء كريج رايت أنه ساتوشي ناكاموتو.

اشاعة تتسبب بارتفاع سعر عملة بيتكوين SV بأكثر من 70 في المائة

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والذي ساعد من انتشار الخبر مجموعة من المحتالين الصينيين الذين عملو على ضخ عملة بيتكوين SV

من خلال نشر الخبر الكاذب الذي مفاده:

أنه تم نقل 50 ألف وحدة بيتكوين نحو بينانس من طرف ساتوشي

وعليه ستعيد منصة بينانس ادراج بيتكوين SV مع تقديم اعتذار رسمي على تويتر لكن كل ذلك لم يحدث.

ما حدث هو ارتفاع عملة BSV من 114 دولار إلى 233 دولار بشكل متضخم، لتعود لسابق عهدها بعد ظهور زيف الخبر.

وتعتبر الطبيعة البشرية مساعدة ومنمية للرغبة في التصديق الأخبار الكبيرة والمؤثرة سواء أكانت صادقة أم كاذبة.

وما يزيد من سوء ظاهرة انتشار الأخبار المزيفة أيضا هو اعادة نشرها من طرف بعض المواقع المتخصصة في العملات المشفرة

والتي لا تبحث جيدا في صحة الخبر ما يجعل الأمر يتفاقم أكثر.

نعمل هنا في موقع الخليج 365 على تحري الخبر جيدا قبل نشره.

كما أن سياسة الموقع لا تسمح بنشر الأخبار الدعائية الهادفة لعمليات الضخ والتفريغ لضمان أكبر جودة من المحتوى المقدم لزوارنا ومستخدمينا.

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