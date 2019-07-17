مؤسس الايثيريوم: شبكة البيتكوين كاش قد تكون الحل القادم لتطوير الايثيريوم لهذا السبب

مؤسس الايثيريوم “Vitalik Buterin” وفي إطار سعيه لتطوير شبكة الايثيريوم وجعلها أكثر قابلية للتطوير والتوسع

اقترح “فيتاليك بوترين” أن يتم الاعتماد على بلوكشين آخر وهو بلوكشين البيتكوين كاش

لتوفير ما يطلق عليه تسمية “طبقة البيانات” للتحقق من البيانات لأجل منصة الايثيريوم.

الحل بقدر ما هو يحمل من تفكير خارج الصندوق إلا أنه مثير للجدل أيضا حيث يحمل امكانية الاستعانة ببلوكشين لأحد المنافسين.

الاقتراح أشار إليه “فيتاليك” ضمن منتدى أبحاث المطورين Ethereum 2.0 وطرح فكرة تهدف إلى سد الفجوة لتحسين انتاجية الشبكة وتسرع عملها وتسمح بتوسيع نطاقها بشكل أكبر.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالنسخة الجديدة من شبكة الايثيريوم 2.0 ابتداء من سنة 2020.

قال “فيتاليك” ان استخدام البيتكوين كاش الذي تفرع عن البيتكوين أواخر سنة 2017 ممكن أن يرفع من الانتاجية لأربعة أضعاف الانتاجية الحالية ويخفض الرسوم.

وما ساعد “فيتاليك” بطرح اقتراحه هو توافق آلية التحقق في البيتكوين كاش مع نفس الموجودة لدى الايثيريوم.

كما مدح “فيتاليك” وأثنى على رغبة مجتمع بيتكوين كاش بأن يقرضو البلوكشين الخاص بالبيتكوين كاش لمشاريع أخرى.

Advertisements

هذا بالنسبة لاقتراحات “فيتاليك بوترين”.

نعود لردود أفعال مجتمع الايثيريوم الذين اختلفت ردود أفعالهم ما بين الصدمة وعدم التصديق المطلق بما يقوله “فيتاليك” وهو ما ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي من نقد الفكرة بشكل كامل.

من بين هؤلاء الرافضين للفكرة من أساسها السيد “ريك دودلي” أحد كبار مهندسي بلوكشين ومؤسس بلوكينيز للاستشارات حيث قال:

“أتمنى ألا أقرأ أيا من هذا، يمكنني أن أقترح 5 أشياء مختلفة قبل أن اقترح ما اقترحه “فيتاليك” أنا لا آخذ اقتراحه على محمل الجد”.

كما صرح “أليكس فان ساندي” مصمم واجهات الايثيريوم بأن الاقتراح مجرد مزحة ويمكن أن يكون مزحة كذبة أبريل”

ليبقى الاقتراح مجرد اقتراح حتى يتم تفعيله إذا ما قوبل بمصادقة الأطراف الفاعلة في شبكة الايثيريوم ومجتمعه بصفة عامة.

اقرأ أيضا:

منصة بينانس تخفض اجراءات تأكيد معاملات البيتكوين والايثيريوم

أحد مستثمري العملات الرقمية دفع 5000 دولار مقابل عملة الايثيريوم الواحدة

بنك سويسري يطور عملات رقمية مستقرة على شبكة الايثيريوم