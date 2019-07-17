هبوط سعر البيتكوين والعملات الرقمية بعد جلسة استماع عملة “فيسبوك” الرقمية أمام الكونجرس

يعاني سوق العملات الرقمية المشفرة من يوم أمس الثلاثاء من هبوط حاد في الأسعار.

الهبوط داهم الجميع ولم يميز لا عملة البيتكوين ولا غيرها من باقي العملات المشفرة البديلة.

إذ انخفض البيتكوين من يوم أمس لحد الساعة بأكثر من 10%، تبعته باقي العملات المشفرة البديلة بنسب هبوط مختلفة.

لتنخفض القيمة السوقية الاجمالية من 290 مليار دولار لـ252 مليار دولار في ظرف وجيز.

من بين أهم أسباب هبوط سعر البيتكوين والعملات الرقمية جلسة الاستماع لإدارة عملة “فيسبوك” الرقمية أمام الكونجرس.

سبق لشركة فيسبوك إعلان خبر إطلاق عملة رقمية يوم 18 يونيو الماضي:

شركة فيسبوك تعلن عن عملة الليبرا

ليقوم “ديفيد ماركوس” الرئيس التنفيذي المشرف على مشروع عملة الليبرا بحضور جلسة استماع في حضرة مجلس الشيوخ الامريكي.

ومن بين ما تم طرحه في المجلس قول سناتور أمريكي بأن فيسبوك يتوهم بأن الناس يثقون بها ليضعوا أموالهم عندهم.

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هذا وكان إعلان شركة فيسبوك عن عملة الليبرا أحد أهم المحفزات التي جعلت سعر البيتكوين وغيره من العملات المشفرة تصعد عاليا.

حيث قارب البيتكوين على ملامسة قيمة 14 ألف دولار لأول مرة سنة 2019.

إذ ساعدت خطة فيسبوك في الكشف عن عملة الليبرا وعلى نطاق واسع العملات المشفرة.

صرح السيد “لينون سويتنج” المتداول الرئيسي في Coinsquare Capital Markets Ltd قائلا:

“عملة ليبرا تنتقد بشكل أساسي في مجلس الشيوخ. إنه مجرد تقلب تحركه العناوين”.

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