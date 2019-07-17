شبكة بيتكوين تنقل ٣ مليارات دولار يوميًا، بزيادة ٢١٠٪ منذ أبريل

تام شمس - الأربعاء 17 يوليو 2019 02:44 مساءً - يبلغ متوسط ​​حجم معاملات بيتكوين ٣ مليارات دولار يوميًا، وفقًا لما كشفته بيانات موقع تحليلات العملات المشفرة Coinmetrics.io اعتبارًا من ١٦ يوليو.

اتجاه بيتكوين في القيمة اليومية للمعاملات يتفوق على العملات البديلة

تُظهر البيانات - التي تم ضبطها لإزالة المعلومات الزائدة وبعض القطع وفقًا لموقع Coinmetrics - اتجاهًا صعوديًا مثيرًا للإعجاب في قيمة الدولار الأمريكي لحجم معاملات العملات وعمليات النقل على مدار التسعين يومًا الماضية.

وفي ١٧ أبريل، كان متوسط ​​القيمة اليومية عند ١,٠٤ مليار دولار مقارنة بـ ٣,٢٢ مليار دولار يوم ١٦ يوليو، بزيادة ٢١٠٪ تقريبًا.

وقد شهدت العملة الأعلى ارتفاعًا كبيرًا في الحجم مقارنة بإيثريوم (ETH)، حيث شهدت زيادة بنسبة ٧٧٪ خلال الفترة الزمنية نفسها - من المتوسط ​​اليومي البالغ ٣٧٠ مليون دولار إلى ٦٥٧ مليون دولار. كما شهدت ريبل اتجاهًا صعوديًا لا يزال خفيفًا بنسبة ٦١٪ - حيث ارتفعت قيمة المعاملات اليومية من ١٥٢,٥ مليون دولار في منتصف أبريل إلى ٢٤٥,٦ مليون دولار في منتصف يوليو.

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مخطط معاملات بيتكوين والتحويلات والقيمة والمعدلة بالدولار الأمريكي على مدى ٣ أشهر. المصدر: Coinmetrics.io

(بدون) ارتباطات

كشفت بيانات Coinmetrics أن بيتكوين حطمت المتوسط ​​اليومي البالغ ٣ مليارات دولار في ١١ يوليو، عندما كانت العملة تدور حول سعر ١١٥٠٠ دولار. وعلى الرغم من تداول ما يقرب من ٢٠٠٠ دولار أمريكي تقريبًا اعتبارًا من اليوم - بعد أن بلغ معدل الارتفاع الحاد ١١,٤٪ في اليوم وأكثر من ٢٤٪ في الأسبوع - استمر متوسط ​​قيمة المعاملات اليومية في الارتفاع.

وقد جادل المعلقون اليوم بأن الاتجاه الهبوطي على المدى القصير للعملة كان ناجمًا عن استجابة معادية من حكومة الولايات المتحدة لعملة ليبرا من فيسبوك، والتي امتدت لتشمل مساحة العملة المشفرة على نطاق أوسع.

حيث يتوقع المتداول المخضرم بيتر براندت أن يصل إجمالي القيمة السوقية الآن إلى تصحيح بنسبة تصل إلى ٨٠٪ - إلا أنه يجادل بأن معظم الأضرار ستتحملها العملات البديلة، وليس بيتكوين.