أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 17-7-2019

أنخفضت العملة الرقمية المهيمنة بيتكوين في غضون دقائق قليلة يوم أمس ، لينتهي بها الأمر بكسر مقاومة مهمة ، دفعت بالسعر تحت مستوى 10,000 دولار ، وعانت العملات الرقمية البديلة altcoin من خسائر كبيرة .

يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الآن عند مستوى 9,572.54 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، منخفضة بنسبة 10.45 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .

انخفضت عملة الإيثيريوم بنسبة 10.81 في المئة في وقت كتابة هذا التقرير ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 202 دولار أمريكي .

عملة Ripple XRP : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 0.39 ، منخفضة بنسبة 4.71 في المئة.

عملة Litecoin : يتم تداول العملة عند مستوى 80 دولار أمريكي ، منخفضة بنسبة بلغت 9.81 في المئة .

عملة Binance Coin : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند 25 دولار أمريكي منخفضة بنسبة بلغت 9.11 في المئة.

عملة Bitcoin Cash : انخفضت العملة الرقمية بنسبة بلغت 6.47 في المئة ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 288 دولار أمريكي .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

أسعار عملات أخرى :

عملة EOS : يتم تداولها عند مستوى 3.70 دولار أمريكي ، منخفضة بنسبة 12.59 % حتى اللحظة .

عملة TRON TRX : لا تزال العملة الرقمية تتحرك في إتجاه هبوطي ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.021 دولار أمريكي منخفضة بنسبة 12.92 % .

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عملة Cardano : انخفضت العملة بنسبة بلغت 10.40 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.052 دولار أمريكي .

عملة Steller : أنخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة 7.69 % ، ويتأرجح سعر العملة في حدود 0.079 دولار .

عملة Dash : انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 16.82 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 100 دولار أمريكي .

من بين أفضل مائة عملة رقمية والتي سجلت أعلى المكاسب بالرغم من انخفاض البيتكوين كانت عملة TAS ، مرتفعة بنسبة بلغت 167.20 % حتى اللحظة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات Coinmarketcap .

بلغ إجمالي سوق العملات الرقمية اليوم 258 مليار دولار ، وفقا لبيانات Coinmarketcap ، وتمتلك العملة الرقمية الأولى بيتكوين 66.2 % من إجمالي السوق .

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