أحد أكبر شركات البطاقات الائتمانية في آسيا تسجل براءة اختراع لنظام مدفوعات ثوري

ذكر تقرير جديد أن شركة Shinhan Card الكورية صممت نظام جديد وثوري للمعاملات المالية قائم على أساس تكنولوجيا البلوكشين و استطاعت الشركة تسجيل براءة اختراع للنظام الجديد.

ويسمح النظام الجديد بإضافة خصائص جديدة للبطاقات الائتمانية مثل تمكين المدفوعات عبر تكنولوجيا البلوكشين بالإضافة إلى تحديد حد أقصى للإنفاق والأقساط الشهرية لمستخدمي بطاقات الائتمان.

كما أن النظام الجديد سيوفر خاصية المعاملات المالية من تطبيق إلى تطبيق دون الحاجة إلى بطاقة بنكية وهذا قد يمثل تهديداً لـ شركات بطاقات الائتمان والبنوك وبوابات الدفع.

وقال مسؤول في شركة Shinhan Card:” هذا تقدم ملحوظ في صناعة البلوكشين, حيث أن الخدمات المتاحة حالياً تقتصر على الحوالات المالية أو الهوية الرقمية فقط.”

وذكرت الشركة أنها حصلت على براءة الاختراع بعد سنة و نصف من الدراسات والبحوث.

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ووفقاً للمسؤول في الشركة فإنها تبحث عن توسيع براءة الاختراع لتشمل الدول الأوروبية و الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان و الصين وفيتنام وإندونيسيا.

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