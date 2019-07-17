تقرير: بلوكتشين العالمي في مجال الرعاية الصحية سيبلغ ١,٧ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٦

تام شمس - الأربعاء 17 يوليو 2019 02:47 صباحاً - من المتوقع أن يصل حجم بلوكتشين في سوق الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من ١,٧ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٦.

ففي بيان صحفي نُشر يوم ١٦ يوليو، توقعت الخدمات الاستشارية لشركة أكيومن ريسرش آند كونسلتينغ (ARC) لتقنيات المعلومات أن يصل حجم تقنية بلوكتشين العالمية في سوق الرعاية الصحية على النطاق العالمي إلى أكثر من ١,٧ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٦، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ ٤٨,١٪.

واستنادًا إلى الجغرافيا، يُزعم أن أمريكا تسيطر على أكبر حصة في تقنية بلوكتشين العالمية في سوق الرعاية الصحية، حيث تعد الولايات المتحدة سوقًا ناضجًا يستضيف اعتمادًا أكبر للتكنولوجيا الذكية في التصنيع والرعاية الصحية.

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بينما تحتل أوروبا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بفضل الدعم الحكومي القوي والإنفاق الكبير على الرعاية الصحية. ومن بين الدوافع الرئيسية لنمو بلوكتشين في سوق الرعاية الصحية الأوروبي، تشير أكيومن ريسرش آند كونسلتينغ إلى زيادة الإنفاق على التكنولوجيا ووجود الشركات متعددة الجنسيات. "ومع ذلك، فإن انعدام الأمن هو العامل الرئيسي الذي يقيد نمو بلوكتشين في سوق الرعاية الصحية في أوروبا"، حسبما يشير البيان.

وتسمي أكيومن ريسرش آند كونسلتينغ آسيا والمحيط الهادئ باعتبارها المنطقة التي تتمتع بأسرع معدل نمو من حيث نشر بلوكتشين في مجال الرعاية الصحية بفضل الاقتصاد الأسرع نموًا والفرص المرتبطة به. وفي المنطقة، لدى اليابان ظاهريًا سوق ناضجة، وعدد كبير من السكان، وعمالة ماهرة للغاية، مما يضعها لتصبح محطة رئيسية مهمة لبلوكتشين في سوق الرعاية الصحية.

وحسبما ورد في وقت سابق من شهر يوليو، توقعت شركة الأبحاث والاستشارات ألايد ماركت ريسرش أن تصل بلوكتشين في مجال الإمداد العالمية إلى أكثر من ٩ مليارات دولار بحلول عام ٢٠٢٥. ومن بين العوامل الرئيسية الدافعة، حددت الشركة طلب القطاع على الشفافية.