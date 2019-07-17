أبرز تعليقات قادة صناعة العملات الرقمية حول تغريدة ترامب الناقدة للبيتكوين

لقد أثر الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” على عملة البيتكوين و سائر العملات الرقمية – كما هو متوقع على موقع تويتر – الأسبوع الماضي . و لم يكن هذا التأثير إيجابياً إلى حد كبير ، و ذلك على أقل تقدير . حيث قال ترامب إنه ” ليس من محبي ” عملة البيتكوين و العملات الرقمية . ثم قام بسرد الاعتراضات المعتادة التي جاءت على لسان أشخاص مثل ” بول كروغمان ” Paul Krugman و ” نورييل روبيني ” Nouriel Roubini .
و قد طال حديث ” ترامب ” أيضًا مشروع Libra ، و هو مشروع العملة الرقمية المضطرب الخاص بشركة Facebook .
و من ثم كان رد فعل مجتمع العملات الرقمية سريعًا و ساخراً بلا رحمة .
لقد شارك ” تشانجبنج تشاو ” Changpeng Zhao – الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس – في السخرية من حديث ” ترامب ” بشأن البيتكوين و العملات الرقمية .
ففي تغريدة لـ ” تشاو ” على حسابه الرسمي في موقع تويتر ، نشر رابطاً من موقع coinmarketcap لعملة ” TrumpCoin ” ، و علق عليها ساخراً موجهاً سؤالاً لـ ” ترامب ” ، حيث قال :
” هل تقصد أن هذه ليست لك ؟ . . اللعنة ! ”
https://coinmarketcap.com/currencies/trumpcoin
لقد ارتفع سعر عملة TrumpCoin فعليًا بعد تغريدة ” دونالد ترامب ” بشأن البيتكوين أمس . حيث بلغ الارتفاع 12 ٪ حتى الآن ( من وقت تحرير مقال المصدر ) . إن هذه العملة لديها في الواقع رسملة سوقية تبلغ 23 بيتكوين ( BTC ) . و هذا الأمر لا يدعو للاستغراب ، فمجتمع مؤيدي ترامب المهووسين بالعملات التذكارية الذهبية و الفضية لـ ” ترامب ” ليسوا بقليلين .
و جدير بالذكر ، إن عملة TrumpCoin هي عملة رقمية تعتمد على تقنية الـ bitcoin . و تم إنشاؤها في 20 فبراير لعام 2016 ، بهدف جمع التبرعات الخاصة بتمويل حملة “ترامب ” الرئاسية ، و كنوع من التكريم لـ ” دونالد ج. ترامب ” ، و مساعدته على تأمين رئاسة الولايات المتحدة .
يأخذ ” براين أرمسترونج ” Brian Armstrong – المؤسس و الرئيس التنفيذي لمنصة Coinbase – تصريحات ” ترامب ” كعلامة على أن مجال العملات الرقمية يحقق انتصاراً .
حيث كان الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” قد صرح ، في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع تويتر ، قائلاً :
” أنا لست من محبي عملة الـ Bitcoin و العملات الرقمية الأخرى ، و التي لا تعد مالاً ، و تكون قيمتها شديدة التقلب ، و أبسط الأشياء يمكنها تحريكها و التأثير عليها . إن الأصول الرقمية غير الخاضعة للوائح التنظيمية ، يمكن أن تسهل حدوث السلوكيات غير المشروعة ، بما في ذلك تجارة المخدرات و غيرها من الأنشطة غير القانونية . . . “
و قام ” أرمسترونج ” ، في تغريدة له من حسابه الرسمي ( [email protected] ) في موقع تويتر ، بمشاركة تغريدة ” دونالد ترامب ” و التعليق عليها قائلاً :
” لقد تحقق إنجاز ! ، لطالما حلمت منذ سنوات أن يكون هناك رئيسًا أمريكيًا حالياً في حاجة إلى الرد على مسألة الإستخدام المتنامي للعملات الرقمية . { أولاً يتجاهلونك ، ثم يضحكون عليك ، ثم يحاربونك ، ثم تنتصر } . لقد وصلنا للتو إلى المرحلة الثالثة . “
بالنسبة لعملة البيتكوين و سائر العملات الرقمية ، من المؤكد أن الوضع مختلف نوعيًا الآن . ففي السابق كنا نرى نقاداً هزيلين و منحازين مثل ” بول كروغمان ” Paul Krugman ، يقومون بالسخرية من عملة البيتكوين على صفحات صحيفة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية . أما الآن فالرئيس الأمريكي بنفسه هو من ينتقد هذه الصناعة . لذلك فقد تحول الوضع من مجرد السخرية إلى أمر يؤخذ على محمل الجد .
لقد قام أيضاً ” جاستن صن ” Justin Sun – مؤسس شركة TRON و الرئيس التنفيذي لشركة BitTorrent – في تغريدة له من حسابه الرسمي ( @justinsuntron ) في موقع تويتر ، بمشاركة تغريدة ” دونالد ترامب ” ، و علق عليها قائلاً :
” السيد الرئيس ، لقد ضللتك الأخبار المزيفة . إن الـ Bitcoin و تكنولوجيا الـ Blockchain هما أفضل فرصة للولايات المتحدة ! أحب أن أدعوك لتناول الغداء مع قادة مجال العملات الرقمية ، مع ” وارين بافيت ” Warren Buffett في يوم 25 يوليو . و أنا أضمن لك أنك بعد هذا الغداء ، لن يعرف أحد مجال العملات الرقمية أكثر منك ! “
لقد حذر ” جاستن صن ” الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” من أن يكون قد تم تضليله من خلال الأخبار الوهمية . و تعد دعوته لـ ” ترامب ” لحضور حفل العشاء الخيري مع ” وارن بافيت ” خطوة رائعة . حيث سيتمكن ” صن ” من الحصول على إثنين من أصحاب المليارات الذين يكرهون البيتكوين ، في غرفة واحدة مع رواد صناعة العملات الرقمية الذين سيعرضون عليهما وجهة نظرهم و مقترحاتهم ، و ذلك بعد عرض ” صن ” الرابح الذي يبلغ ( 4.5 مليون دولار ) . و قد أنهى ” صن ” تغريدته بأسلوب ماهر يتماشى مع لغة ترامب الخاصة .
و تعقيباً على تصريحات الرئيس الأمريكي ، صرح ” باري سيلبرت ” Barry Silbert – الرئيس التنفيذي لمجموعة Digital Currency Group – في تغريدة له من حسابه الرسمي ( @barrysilbert ) في موقع تويتر ، قائلاً :
” من كان يظن أن الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يجمع و يوحد اليسار مع اليمين ، المؤيدين بشدة للبيتكوين مع مؤيدي العملات الفاشلة ، و المستثمرين في العملات الرقمية مع المستثمرين في الذهب . . . هو الرئيس ” ترامب ” ؟
و هناك أيضاً ” جيريمي ألاير ” Jeremy Allaire – المؤسس و المدير التنفيذي لشركة Circle – الذي قام في تغريدة له من حسابه الرسمي ( @jerallaire ) في موقع تويتر ، بمشاركة تغريدة ” دونالد ترامب ” ، و التعليق عليها قائلاً :
” ربما هذه أكبر إشارة صعودية للـ BTC من أي وقت مضى . فالعملات الرقمية الآن أصبحت قضية سياسة رئاسية / عالمية . و سوف يتبنى الناس في كل مكان مزيجًا من العملة الرقمية السيادية و غير السيادية . “
يقول ” جيريمي ألاير ” أن تغريدة ” ترامب ” بشأن البيتكوين ، هي إشارة صعودية كبيرة . فمن خلال أخذ البيتكوين بجدية كافية لإصدار بيان علني لإدانة هذه العملة الرقمية المهيمنة ، يكون الرئيس الأمريكي قد رفع البيتكوين إلى مستوى رئاسي و عالمي . و بالتالي جعل صناعة العملات الرقمية قضية عالمية . فرئيس الولايات المتحدة الأمريكية يشعر بالقلق تجاهها الآن .
و كان للتوأم ” وينكليفوس ” Winklevoss ، تعليقاً أيضاً على تصريحات الرئيس ” ترامب ” ، حيث صرحا في تغريدة على الصفحة الرسمية لمنصة ” جيميني ” Gemini في موقع تويتر :
” إن الـ Bitcoin مدعوم بالرياضيات و علم التشفير . فهو مثل الجاذبية ، حقيقة تعمل بالفعل ، سواء أكنت مؤمن بها أم لا . ” @winklevoss
إن منصة Gemini – و هي منصة لتداول و حفظ العملات الرقمية تابعة للتوأم ” وينكليفوس ” – قامت بالرد على الرئيس الأمريكي باقتباس من ” تايلر وينكليفوس ” Tyler Winklevoss ، . و استطاعت بهذا الرد دحض ادعاء ” ترامب ” بأن البيتكوين و العملات الرقمية ” يمكن لأبسط الأشياء أن تحركه و تؤثر عليه ” . فعلى العكس من ذلك ، تستمد عملة الـ bitcoin قيمتها من أكبر عملية نشر للتشفير القوي الخاص بالمفتاح العام ( public key ) في التاريخ . كما تحافظ الشبكة المربوطة بـ 10 آلاف عقدة كمبيوتر في جميع أنحاء الكوكب على أمان عملات البيتكوين الخاصة بك .
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