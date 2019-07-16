منصة Huobi تحرق 14 مليون وحدة هوبي وسط ارتفاع ايراداتها

منصة هوبي Huobi أحد أقدم منصات التداول في العالم (2013) كشفت مؤخرا عن خطوات لتقليل عرض الرمز المميز الخاص بها Huobi Tokenوالذي يحمل الاختصار HT.

حيث أعلنت منصة هوبي على موقعها الرسمي بإزالة 14.011.700 وحدة هوبي مما هو معروض في السوق (310.318.300 HT).

حرق 14 مليون وحدة هوبي يعني زيادة بنسبة 116% عن ما تم حرقه في الربع السابق.

تهدف خطوة حرق عملة هوبي إلى تثبيت سعر العملة

بالاضافة إلى خلق حافز لدى المستخدم للإبقاء والاحتفاظ برموز HT وكذا كبح التضخم وزيادة قيمة العملة.

للعلم انفقت منصة هوبي 20% من ايرادتها لإعادة شراء وحدات HT.

وبحكم أن الايرادات متقلبة من ربع لآخر فإن هوبي لا تحرق دائما مبلغا ثابتا إنما كل مرة ومستوى النمو.

من 15 أبريل الماضي عقدت هوبي ثمانية أحداث حرق لرموزها المميزة وبلغ اجمالي ما تم حرقه أكثر من 21 مليون وحدة HT.

يتم تخزين عملة HT المشتراة في عنوان ايثيريوم مميز وعلى مرأى الجميع يحمل اسم صندوق حماية المستثمرين في هوبي ويعمل كصندوق احتياطي.

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صرح السيد “ليون لي” الرئيس التنفيذي لمجموعة هوبي قائلا:

“هناك اتجاهان كبيران يعكسان حجم ما تم إعادة شراءه لهذا الربع من وحدات HT، الاتجاه الأول هو لتعزيز صناعة العملات المشفرة والآخر هو زيادة شعبية منتجاتنا”.

كما استشهدت الشركة بزيادة والنمو في برامج العضوية التي تقدمها.

ووعد “ليون لي” بأن سنة 2019 ستحمل المزيد من التحسينات والابتكارات على منصة هوبي وعلى خوارزمية عملها بشكل عام.

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