بيتكوين تنخفض دون ١٠٠٠٠ دولار للمرة الثانية في يوليو

تام شمس - الثلاثاء 16 يوليو 2019 11:43 مساءً - انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) إلى ما دون مستوى ١٠٠٠٠ دولار يوم ١٦ يوليو، في حين أن جميع أ‘لى ٢٠ عملة من حيث القيمة السوقية تشهد خسائر كبيرة.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

حيث هبطت بيتكوين إلى ما دون مستوى ١٠٠٠٠ دولار للمرة الثانية هذا الشهر بعد أن سجلت العملة المشفرة الرائدة أعلى مستوى لها خلال عدة أشهر متجاوزةً ١٣٧٠٠ دولار يوم ٢٦ يونيو. وبعد أن حاولت بيتكوين التعافي لتصل إلى ما يقرب من ١١٠٠٠ دولار يوم أمس، انخفضت العملة الرئيسية إلى ٩٦١٦ دولارًا في وقت كتابة المقالة، بانخفاض ٨,٢٢٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وقد انخفضت العملة المشفرة الأعلى بأكثر من ٢٢٪ خلال الأيام السبعة الماضية.

وفي الوقت نفسه، استمرت هيمنة بيتكوين على أسواق العملات المشفرة في الارتفاع، محطمة بذلك مستويات قياسية جديدة منذ أبريل ٢٠١٧. فعلى مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، زادت هيمنة بيتكوين بحوالي ٠,٥٪ لتصل إلى ٦٦,٦٪ لأول مرة منذ منتصف أبريل ٢٠١٩، وفقًا لكوين ماركت كاب.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٣٠ يومًا. المصدر: كوين٣٦٠

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ومن بين أفضل ٢٠ عملة من حيث القيمة السوقية، شهدت إيوس أكبر خسائر على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية حتى وقت كتابة المقالة، بانخفاض أكثر من ١٧٪ ليتم تداولها عند ٣,٦ دولارات.

كما انخفضت إيثريوم (ETH)، وهي أعلى عملة بديلة، إلى أقل من ٢٠٠ دولار في وقت سابق من اليوم لأول مرة منذ مايو ٢٠١٩. وفي وقت كتابة المقالة، انخفضت إيثريوم حوالي ١٤ ٪ ليتم تداولها عند ٢٠١ دولار، وفقا لكوين٣٦٠.

وقد انخفض إجمالي القيمة السوقية إلى ٢٦١ مليار دولار في وقت كتابة المقالة من ٢٨٥ مليار دولار في بداية اليوم.

فشلت بيتكوين في الحصول على دعم بقيمة ١٠٠٠٠ دولار وسط جلسة استماع حول مشروع العملة المشفرة ليبرا من فيسبوك مع اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ الأمريكي.

وفي ملاحظاته الافتتاحية للجلسة، أعرب السيناتور شيرود براون عن مخاوفه من تهديد محتمل بتبني عملة مشفرة عالمية طورها ويحكمها فيسبوك، مدعيًا أن فيسبوك "خطير". ومن ناحية أخرى، حذر ديفيد ماركوس، رئيس كاليبرا فيسبوك، أنه في حالة فشل الولايات المتحدة في التعامل مع هذه القضية، سيرى العالم في النهاية مبادرة عملات مشفرة أخرى يسيطر عليها شخص آخر.

وبالأمس، ضاعف رجل الأعمال ومناصر العملات المشفرة الأمريكي جون مكافي توقعاته بأن بيتكوين ستصل إلى مليون دولار بحلول عام ٢٠٢٠، على الرغم من انخفاض الأسعار.