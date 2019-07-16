البيتكوين ينزل تحت مستوى 10 آلاف دولار فمتى سينتهي هذا النزيف؟

في غضون دقائق انخفض سعر البيتكوين من 10500 دولار إلى أقل من 9،900 دولار في انخفاض مفاجئ مما تسبب في انخفاض بقية السوق الرقمية بهوامش كبيرة.

مع انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 4.5 في المائة في هذا اليوم انخفضت الأصول الرقمية الرئيسية أخرى من أمثال إيثر و البيتكوين كاش و ريبل (XRP) واللايتكوين بنسبة 4 إلى 10 في المائة مقابل الدولار الأمريكي.

و طوال هذا الأسبوع قال المحللون الفنيون و المتداولون أنه بينما ظلوا متفائلين عمومًا بشأن الإتجاه قصير الأجل إلى المدى المتوسط لعملة البيتكوين وبقية السوق ، فإن كسر عملة البيتكوين لمستوى الدعم الرئيسي عند 11000 دولار قد يترك الأصول عرضة لتصحيح آخر.

قال نيك كوت ، تاجر العملات الرقمية :

“تم احترام الارتداد الهبوطي عند 11000 دولار و الدعم الصعودي المحترم عند 9،700 دولار و لا يزال الانحياز هبوطيا حتى نعيد المطالبة بمستوى 11000 دولار.”

والأسوأ من ذلك ، أن مبلغ 10،000 دولار يمثل دعما نفسيا حاسما إن لم يكن تقنيا.

حيث صرح سكوت ميلكر و هو تاجر من تكساس ويست كابيتال ، بالمثل أن سعر البيتكوين قد يجد قاعًا مؤقتًا عند 7،246 دولار إذا فشل في التعافي سريعًا على المدى القريب.

على الرغم من أن انتقادات البيتكوين و السوق الرقمية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة ستيف منوشين كأن عاملين إيجابيين في إدراك بعض المديرين التنفيذيين لصناعة الرقمية فمن المحتمل أن يكون للتعليقات تأثير سلبي على السوق خلال الليل.

من خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ، أكد منوشين أن السلطات المالية بما في ذلك FinCEN و SEC و CFTC ستشدد الرقابة على القطاع الرقمي.

حيث قال :

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“كانت الولايات المتحدة في طليعة الكيانات المنظمة التي توفر العملات الرقمية و لن نسمح لمقدمي خدمات الأصول الرقمية بالعمل في الظل ولن نتسامح مع إستخدام العملات الرقمية لدعم الأنشطة غير المشروعة”.

الموقف الشامل تجاه القطاع الرقمي من قبل إدارة ترامب و عدم رغبة الحكومة الأمريكية في الموافقة على libra و هو أصل رقمي تم إنشاؤه بواسطة كونسورتيوم تقوده فايسبوك ، كان من الممكن أن يغمر الشعور السائد حول السوق.

ومع ذلك يرى المحللون عدة عوامل أساسية مثل ظهور أماكن تداول جديدة و إطلاق منصة إختبار Bakkt و انخفاض مكافأة الكتلة القادمة إلى النصف لشبكة Bitcoin كمتغيرات محتملة يمكن أن تساعد السوق على استعادة مكانتها والضغط بإتجاه مستويات إيجابية جديدة.

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المصدر :

www.ccn.com

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