مشروع ICON يكشف عن نظام جديد يخص عملات ICX الرقمية

يبدو أن مشروع ICON تدول حوله العديد من الأخبار والاعلانات الجديدة هاته الأيام والتي تتفاعل وتنقل التحديثات التي تقوم بها إدارة المشروع على بلوكشين ICON.

وفقا للبيان الصحفي والذي تم مشاركته مع المصدر والذي يكشف عن امكانية المستخدمين الوصول للخدمات التي تعرضها التطبيقات اللامركزية بسهولة أكبر مع دفع رسوم معاملات أقل.

سابقا كان يتعين على جميع مستخدمي التطبيقات اللامركزية على شبكة ICON أن يحملوا قدرا معين من عملات المشفرة ICX للتمكن من استعمالها.

أما التحديث الجديد والذي يحمل تسمية “Fee 2.0” فيحمل جملة من التغييرات على مستوى عمولة استخدام التطبيقات اللامركزية

حيث يتكون النظام الجديد من عنصرين رئيسيين هما: “مشاركة الرسوم” و “الخطوة الافتراضية”.

بالنسبة لميزة مشاركة الرسوم فتسمح باختيار وشطر دفع الرسوم نيابة عن مستخدمي الخدمة لتوفير أريحية استخدام بشكل أكبر

وذلك من خلال اتاحة الخيار لمشغلي التطبيقات بدفع رسوم الخدمة بدل من المستخدمين.

أما عن ميزة الخطوة الافتراضية والتي يتم انشاؤها من خلال عملة ICX فتقوم على آلية ما إذا قام أحد مشغلي التطبيقات اللامركزية بايداع ICX إلى عقود ذكية موثوقة فسيؤدي هذا الاجراء إلى انشاء خطوات افتراضية يمكن استخدامها لدفع رسوم المعاملات.

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صرح السيد “Min Kim” عضو مجلس مؤسسة ICON Foundation

بأن التحديث الجديد على مستوى الرسوم سيسمح بتقديم تجربة استخدام أفضل وبشكل مبتكر.

وسيتم انشاء المزيد من التطبيقات اللامركزية على الشبكة.

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