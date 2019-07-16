تقرير: منصة بينانس تنوي التوسع إلى كوريا الجنوبية

أشار تقرير جديد إلى أن منصة بينانس, وهي أكبر منصة في العالم من حيث أحجام التداول, تجري محادثات لإنشاء كيان محلي لها في كوريا الجنوبية.

وأفاد التقرير إلى أن منصة بينانس كانت تنوي إطلاق منصة لبيع العملات الرقمية مقابل العملات النقدية في كوريا, ولكن أفاد متحدث المنصة لموقع The Block بأن المنصة تراجعت عن ذلك.

وأضاف: “لا نعرف التفاصيل المتعلقة بإنشاء كيان محلي في كوريا الجنوبية, ولكن نعمل مع شركاء محليين للبحث والاتفاق حول التفاصيل.”

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة منصة بينانس في الامتثال الكامل لجميع الأنظمة و اللوائح في دول العالم المختلفة وتطبيق جميع الاجراءات اللازمة حول أنظمة مكافحة غسيل الأموال.

يجدر بالإشارة إلى أن منصة بينناس كشفت في وقت سابق عن نيتها للتوسع إلى 10 أسواق جديدة وسبق لها إطلاق منصات في الارجنتين و سنغافورة و أوغندا.

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